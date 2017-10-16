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СМИ сообщают о введении в Китае ограничения на информацию о КНДР

10:12 16.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
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Жесткие ограничения на сообщения средств массовой информации о КНДР введены в Китае накануне открывающегося 18 октября в Пекине съезда Компартии страны. С таким утверждением выступило в понедельник ведущее японское информационное агентство Kyodo со ссылкой на осведомленные источники в КНР.

По их данным, китайским СМИ рекомендовано отказаться от подготовки и публикации собственных материалов о ракетно-ядерной программе Пхеньяна и дано указание ориентироваться только на официальные сообщения на этот счет. Такой шаг, как полагают в Токио, призван предотвратить рост недовольства китайской общественности ситуацией вокруг КНДР и должен не допустить дальнейшего охлаждения двусторонних отношений.

В Пекине, отмечает агентство, озабочены тем, что Пхеньян периодически предпринимает различные резкие действия во время или накануне важных мероприятий в Китае. Например, в мае он, как полагают, приурочил испытание баллистической ракеты к проведению в столице КНР масштабной конференции с участием представителей примерно 30 стран, посвященной китайской программе Экономического пояса Шелкового пути, пишет ТАСС. Шестое и самое мощное ядерное испытание в КНДР было проведено в сентябре накануне открытия в Китае саммита стран БРИКС - Бразилии, Индии, Китая, России и Южной Африки.

Средства массовой информации Пхеньяна в последнее время подвергают осуждению Пекин за поддержку санкций, введенных Советом безопасности ООН в отношении КНДР в связи с ее ракетно-ядерной программой. В Сеуле и Токио в связи с этим не исключают, что Пхеньян может предпринять какие-либо демонстративные действия накануне или во время съезда Компартии Китая, который в КНР расценивается как важнейшее политическое событие года.

 

Темы: Китай, Северная Корея, Международная политика, СМИ в мире
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