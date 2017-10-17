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Саакашвили призвал киевлян выйти на митинг с требованием отставки Порошенко

14:08 17.10.2017

Прибывший на митинг у здания парламента Украины лидер "Руха новых сил", экс-глава Одесской областной государственной администрации Михаил Саакашвили призвал потребовать отставки президента Украины Петра Порошенко.

Фото с сайта 2000.ua

"Я призываю киевлян после рабочего дня прийти сюда и требовать только одного - уже чтобы Порошенко (президент Украины Петр Порошенко) подумал уйти со своего поста", - заявил М.Саакашвили на митинге на Площади Конституции возле здания Верховной Рады.

По его словам, "пока есть Порошенко - будет нищета, унижения, эмиграция украинцев и особенно украинской молодежи".

"Если сегодня Порошенко последний раз не услышит опять вас и попытается выиграть время, как он делает три года, тогда мне кажется, что нам всем надо переместиться совсем в другое место с этой площади", - цитирует Саакашвили "Интерфакс".

В настоящее время в Киеве проходят акции протеста. Число участников митинга возле здания Рады по состоянию на полдень вторника составляло около 4,5 тыс. человек, еще около 1,5 тыс. митингуют около Нацбанка Украины. Основные требования митингующих - изменить избирательную систему, создать независимый антикоррупционный суд, отменить депутатскую неприкосновенность.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 19:40
Гость: Татьяна Алексеевна

Не пойму,у них кроме как на майданы УМА больше ни на что не хватает?
Как в той песне поется : "Вроде б не бездельники и могли бы жить..."
Не страна,а Остров НЕВЕЗЕНИЯ.
17.10.2017, 19:34
Гость: с точностью до наоборот!?

В "свободной" РФ посягнёт кто призвать
Обрыдшего всем "солнцеликого" снять,
В застенок отправится тот неизбежно!..
Так, может, "фашизм" всё же не в Незалежной?
17.10.2017, 15:57
Гость: именно!

Давайте-давайте! А то давно у вас ничего не было. Даёшь новый майдан! Сало героям! Ух и заживёте!
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