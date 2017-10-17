Жители Германии высказались против мусульманских праздников

Большинство участников опроса, проведенного в Германии, не поддержали идею главы МВД страны Томаса де Мезьера о законодательном введении в ряде регионов мусульманских праздников.

Опрос проводился среди 2011 человек. Только 7,8% из них одобрили эту идею. Чуть более 70% высказались против инициативы министра, сообщает издание Tagesspiegel.

Среди поддержавших идею де Мезьера был глава Центрального комитета немецких католиков Томас Штернберг. В то же время главу МВД раскритиковали его сопартийцы — члены Христианско-демократического союза (ХДС).

