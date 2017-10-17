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Жители Германии высказались против мусульманских праздников

18:00 17.10.2017
Коллаж © KM.RU
Коллаж © KM.RU
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Большинство участников опроса, проведенного в Германии, не поддержали идею главы МВД страны Томаса де Мезьера о законодательном введении в ряде регионов мусульманских праздников.

Опрос проводился среди 2011 человек. Только 7,8% из них одобрили эту идею. Чуть более 70% высказались против инициативы министра, сообщает издание Tagesspiegel.

Среди поддержавших идею де Мезьера был глава Центрального комитета немецких католиков Томас Штернберг. В то же время главу МВД раскритиковали его сопартийцы — члены Христианско-демократического союза (ХДС).
 

Темы: Германия, Религия и межконфессиональные отношения в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 19:58
Гость: E.

Из Корана:
"В многочисленных хадисах сказано о необходимости обрезания. Сообщается, что один человек пришел к Пророку (мир ему и благословение) и сказал: "Я принял Ислам". Тогда Пророк Мухаммад (мир ему и благословение) повелел этому человеку: "Сбрось волосы неверия (то есть побрей голову) и сделай обрезание" (Ахмад и Абу Дауд). Также аз-Зухрийи (да будет доволен им Аллах) передал слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): "Кто принял Ислам, пусть сделает обрезание, даже если он взрослый" (Харба).

Гутен Таг, новая Германия, тебя ждут новые удивительные приключения и мероприятия...
17.10.2017, 19:40
Гость: Жека

Сначала надо было заполонить Европу исламистами. Дождутся нового фюрера
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