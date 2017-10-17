Чтобы спасти свои капиталы от конфискации Трампом, олигархи должны срочно вернуть их из офшоров

Юрий Крупнов: Русского исполина сделали Гулливером, опутанным стодолларовыми лилипутами

Проектный аналитик Юрий Крупнов заявил «Комсомолке», что уже 2 февраля 2018 года, спустя полгода после подписания закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций», президент США начнет конфискацию зарубежных активов и состояний российских олигархов, чиновников. Подробные списки уже составляют парни из самой, пожалуй, закрытой спецслужбы мира - «Офиса по контролю над иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, OFAC) при Минфине США.

УЛОВКА КУДРИНА

- Юрий Васильевич, а не драматизируете ли вы ситуацию? Бывший министр финансов России Алексей Кудрин так недавно отозвался о пресловутом законе Трампа: «Очень неприятно стоять в одном ряду с Ираном и Кореей. И в общем в этом смысле закон несет новые имиджевые риски для России». Имиджевые, только и всего! К ним нам уже не привыкать после развернувшейся на Западе русофобской пропагандистской кампании. Хотя сам король Саудовской Аравии, несмотря на дружбу с США, рискнул прибыть на прошлой неделе в Кремль к Путину, заключил контракты на миллиарды долларов. А вы сразу – конфискация, конфискация…

- Мягко стелет господин Кудрин, да жёстко спать! А смысл всё тот же: надо пожертвовать суверенитетом, сдать страну - и у нас всё будет окей.

Напомню, что в прошлом году на знаменитом заседании президиума экономического совета 25 мая, где впервые схлестнулись разные позиции по экономической политике страны, Кудрин публично убеждал Путина снизить геополитическую напряженность, намекая на Крым и Юго-Восток Украины, и начать встраиваться на вторых ролях в международные технологические цепочки. Президент ему ответил, что Россия торговать суверенитетом не будет.

Теперь давление от Кудрина идёт дальше. Ведь он же не может вслух заявить: "Пацаны, заставим Путина капитулировать перед Вашингтоном, и тогда всё опять у нас станет ништяк!" Или - "Сдадим Путина, как Хусейна сдали генералы, разом решим все наши проблемы". Поэтому он консолидирует колеблющихся нуворишей и чиновников, подавая им ясный сигнал: "Останетесь без штанов, а то и голов, если не сдадите Путина и страну!". Вот так и надо переводить с эзоповского на русский эти самые "имиджевые риски!».

То есть сейчас под почти ласковым словом "риски" имеется в виду ультиматум, который Америка поставила Путину и России. Тем более что, не будем забывать, никто иной, как Кудрин был во многом инициатором вывоза капиталов в офшоры, складирования наших денег там и в казначейских билетах США.

- Как считаете, грядущая конфискация коснется только активов, состояний нуворишей или затронет и российские компании, включая государственные, которые имеют офшорные счета?

- Конфискация и экспроприация коснётся всех, кто откажется, выражусь в ласковой манере Алексея Леонидовича Кудрина, "позитивно реагировать" на ультиматум США. В техническом же плане в офшорах разницы между частными и государственными компаниями и вовсе нет. Другое дело, что частные счета интереснее, там же личные деньги спрятаны - буквально яйца, кащеевы яйца.

ПОНЫНЕ ДЕНЬГИ ТАМ…

- Президент России еще в декабре 2012 года отметил в послании Федеральному собранию: «Девять из десяти существенных сделок, заключенных крупными российскими компаниями, не регулируются отечественными законами.» Путин поручил тогда правительству внести комплексные предложения по деофшоризации российской экономики. Его слова были встречены громкими продолжительными аплодисментами зала. Где в первых рядах сидели и члены правительства во главе с премьером.

- Однако спустя год, в новом послании Федеральному собранию, Президенту пришлось констатировать, что результаты деофшоризации пока малозаметны: «Продажа долей в компании ТНК-ВР прошла вне российской юрисдикции, хотя продавцы известны - это российские граждане, и покупатель хорошо известен - одна из крупнейших российских компаний. По оценкам экспертов, в прошлом году через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью $111 млрд. Это пятая часть всего нашего экспорта. Половина из $50 млрд российских инвестиций в другие страны также пришлась на офшоры. За этими цифрами - вывод капиталов, которые должны работать в России. Прямые потери бюджета страны…Поскольку ничего как следует в этой сфере не сделано за год, у меня есть предложения.»

- Предложения суровые. Пресса даже писала, что Путин объявил войну офшорам. В январе 14 года уже премьер Медведев поручал ведомствам до 19 мая представить пакет законов по деофшоризации. Были и другие серьезные заявления, постановления, распоряжения… А воз, точнее, денежки, похоже, и ныне там. В офшорах.

- Судя по данным адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», только 20% владельцев офшорных компаний за эти годы перевели активы в Россию. 40% , наоборот, решили отказаться от статуса российского налогового резидента, 24% передали активы в траст в пользу супруга или детей, еще 9% перевели активы на родственников-нерезидентов, 7% не стали предпринимать ничего.

- Эти российские деньги «за бугром» работают на экономику других стран, включая недружественные нам. А в самой России, как известно, денег нет. Чтобы пополнить бюджет, готовят закон о налоге на домашних кошек, собак. На очереди клопы, тараканы, горько шутят в народе…

- Да, именно так. Трагедия в том, что, помимо непатриотичности и, скажем так, «небелизны» выведенных в офшоры активов, есть и другой, на порядок даже более важный момент - деньги в России практически не во что и некуда вкладывать! С такими «лучшими в мире министрами финансов», как Кудрин, и либеральным экономическим блоком правительства страна деиндустриализована и шагает в будущее с трижды физически и морально обветшалой инфраструктурой.

Но проектов развития, идеологии и философии развития, методологии развития у т.н. экономистов в стране нет. Отсюда и провал пятилетней деофшоризации. Правительство и государство вместо того, чтобы все силы прямо тратить на разработку передовых национальных индустрий и инфраструктур завтрашнего дня, переводит бюджетные ресурсы в "создание условий для бизнеса", по сути - в навоз. Так как бизнес этот преимущественно в виде чужих транснациональных корпораций (ТНК).

Поэтому Правительство РФ и не смогло за целую пятилетку решить поставленную Президентом задачу деофшоризации. Увы…

- Похоже, оно вообще капитулировало. 2 октября агентство Интерфакс сообщило, что Правительство РФ окончательно отказалось от идеи принудительного перевода системных компаний из офшоров в российскую юрисдикцию. Такое «капитулянтское письмо» президенту Владимиру Путину подписал первый вице-премьер Игорь Шувалов.

- Да, Шувалов так же, как и отставной ныне Кудрин, пугает Президента рисками - якобы возможно ослабление конкурентных позиций крупных российских компаний на мировых рынках, неисполнение контрактов во внешнеэкономической сфере и т.п. и т.д... Но, по сути, это означает, что в нынешней экономике даже наши системообразующие предприятия, а вместе с ними и вся экономика, крепко вмонтированы в западную долларовую финансово-экономическую систему.

Русского исполина сделали Гулливером, опутанным стодолларовыми лилипутами. Это означает, прежде всего, что без буквально революционного изменения нашей национальной экономики мы так и будем в глобальной экономике третьеразрядной региональной страной с полуколониальным хозяйством.

ХИТРАЯ ДЕКАПИТАЛИЗАЦИЯ

- Юрий Васильевич, а нет ли связи с тем, что подписавший это «капитулянтское» письмо президенту первый вице-премьер, судя по декларациям, арендует квартиру в Лондоне (483 кв. м) и поместье в Австрии? Может, надеется, что когда наступит время «Ч» - заморозка, экспроприация Западом наших зарубежных активов, ему оставят недвижимость?

- Грядущая в феврале декапитализация российских активов задумана хитро. Это не просто акция в духе «Грабь награбленное!». По сути, значительной части российских элит Америка прямо поставила ультиматум: или ломайте (дожимайте) Путина до выборов, и мы вам оставим «нажитое непосильным трудом», либо отнимем всё, вплоть до свободы, а то и жизней. Занесен дамоклов меч.

И, конечно, почти все крупные игроки в российских элитах напряжённо сейчас считают, что выбрать. И кто-то наверняка сломается. А кому-то и ломаться не надо, он уже давно "там", а не с "этой" страной. Именно через призму этого выбора и надо оценивать подобные глубокомысленные письма Игоря Ивановича Шувалова и поведение ряда наших бенефициаров от развала СССР и слабости государства. Они надеются, что вовремя сделают нужный маневр и заокеанские хозяева с ними щедро расплатятся...

Расплата бывает разная. Олигарха Березовского, хорошо поураганившего в лихие 90-е на просторах матушки-России, нашли в Англии повешенным на шарфе. Мавр сделал свое дело! Вот и задушили Бориса Абрамыча, выдав расправу за самоубийство…

Никаких границ в башке у глобального капитала нет. Пойдут на любые преступления - ничего личного, чистый бизнес. Двурушников и предателей используют и сольют.

БОЛЬШОЙ РЫВОК СПАСЕТ РОССИЮ

- Юрий Васильевич, судя по откликам, абсолютное большинство наших читателей только приветствуют грядущую конфискацию. Дескать, хотя бы так ответят за разграбление России.

- Прекрасно понимаю злорадство т.н. "простых" наших людей по поводу того, как янки будут «стричь наших баранов», «раздевать» и пускать по миру постсоветских нуворишей, насосавшихся несметных богатств великой страны. Но у ответственных людей должны возникать совсем другие чувства и мысли: КАК обратить планируемую за океаном декапитализацию нашей так называемой «элиты» на пользу России?

- И как же?

- В ситуации, когда Запад перешёл к эшелонированному недружественному давлению на Россию, за которым, очевидно, совсем скоро последуют и уже открыто враждебные действия, нашему государству, наконец, необходимо заставить тех, кто хранит сбережения за рубежом, определиться.

Либо у них в феврале следующего года активы и деньги начнут отбирать США, в рамках Закона от 2 августа «О противодействии противникам Америки посредством санкций», либо они начнут возвращать и вкладывать капиталы в страну.

По разным оценкам, сегодня в заграничных фондах и офшорах «складировано» от 1 до 2 трлн долларов. Хорошо Матушка-Россия обогатила своих «сыновей». Пришла пора возвращать долги. И не менее половины положить в «закрома» Родины на Рывок. Им это зачтётся, как колхозникам, покупавшим на свои деньги танки и истребители во время Великой Отечественной войны.

- Что за Рывок вы придумали в духе Сталина?

- При чем здесь я? Еще 18 сентября 2014 г., спустя полгода после воссоединения Крыма, Президент России на заседании Государственного совета потребовал от присутствующих и всех элит: «За предстоящие 1,5–2 года необходимо совершить настоящий рывок в повышении конкурентоспособности российского реального сектора».

И 5 июля этого года в заключительном слове на заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам Владимир Владимирович вновь требует рывка: «У нас всё есть и так: нефть, газ, уголь, металлы, причём самые разные: чёрные, цветные, золото, платина, алмазы – чего у нас только нет. В принципе в общем и целом технологическое развитие идёт неплохо, интеллектуальная база очень хорошая, но нам нужен с вами рывок – вот что нужно, и нужно это обеспечить».

- А в ответ тишина…

- Разве не поразительно? Президент России вот уже три года требует от элит рывка, а в ответ даже не тишина, а полная глухота и нечувствительность?

Выдающийся специалист по китайской философии Владимир Малявин утверждает, что современный мир живёт в испорченном внимании - расконцентрированном, рассредоточенном, плоско распределённом по всему полю внутреннего взора сознания.

К великому сожалению, наши российские элиты это доказывают делом. Полная прострация по любому даже мало-мальски серьёзному вопросу.

Однако хотя бы раз в тридцать лет внимание всё-таки надо сосредотачивать в точке. Выкристаллизовывать алмаз сознания. Ибо это и есть политика и ответственность перед тысячелетней Россией. И тогда вдруг окажется, что Путин прав, да, у нас уже всё, буквально всё есть, в наличии.

И за тем, что «у нас всё есть», должен следовать путинский Рывок.

Надо четко понимать: России объявлена война. Целый ряд ключевых людей с Запада оркестрирует гибридные атаки, и в этих условиях нам потребуется огромное количество ресурсов. Но необходимо сконцентрировать все ресурсы и усилия для Рывка – это сегодня императив.

Механизм подлинной деофшоризации и консолидации финансовых средств на путинский Рывок очевиден - создание фонда Рывка, фонда инфраструктурного и индустриального развития страны. Этот фонд должен быть абсолютно прозрачным и предлагать для жертвующих свои офшорные средства адекватные доли акций - своего рода бонды развития - в новых национальных индустриях и инфраструктурных плацдармах.

Во главе такого фонда должен стоять близкий к Президенту России человек, имеющий безупречную репутацию и доказавший свою способность к сложным государственным программам.

И будет России счастье.

Автор: Евгений Черных