]]> ]]>
Главная В мире Новости

Дело россиянина Виктора Агеева передано в суд на Украине

20:45 17.10.2017
Фото с сайта cdllife.com
Фото с сайта cdllife.com
Сюжет: Противостояние на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд уголовное дело в отношении гражданина России Виктора Агеева, захваченного ранее на Донбассе.

Вместе с ним перед судом предстанут двое ополченцев самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР). Украинская сторона обвиняет их в создании террористической группы или организации и незаконном обращении с оружием. Им грозит до 15 лет лишения свободы,  передает РИА «Новости».

В материалах дела утверждается, что Агеев присоединился к ополченцам в марте текущего года. Некоторое время спустя, он в составе диверсионной группы попытался попасть на территорию, контролируемую украинскими восками. В результате стычки с силовиками двое ополченцев были убиты, а остальные попали в плен.

Украинские СМИ назвали Агеева военнослужащим-контрактником российской армии. В Минобороны РФ эту информацию опровергли.
  

Темы: Россия, Украина, Противостояние на Украине
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.10.2017, 23:51
Гость: охотник за бакланами

Мировому сообществу давно необходимо признать ЛДНР как террористическими организации .
Таких как Агеев необходимо перенаправлять в Гуантанамо ,раз они без роду и племени ,и русский мир от них отрекается .
За мой пост прошу всего 73 000 рублей
17.10.2017, 21:22
Гость: 21;21

Так это один из тех кого ИХТАМНЕТ.
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.