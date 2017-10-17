Дело россиянина Виктора Агеева передано в суд на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) передала в суд уголовное дело в отношении гражданина России Виктора Агеева, захваченного ранее на Донбассе.

Вместе с ним перед судом предстанут двое ополченцев самопровозглашенной Луганской Народной Республики (ЛНР). Украинская сторона обвиняет их в создании террористической группы или организации и незаконном обращении с оружием. Им грозит до 15 лет лишения свободы, передает РИА «Новости».

В материалах дела утверждается, что Агеев присоединился к ополченцам в марте текущего года. Некоторое время спустя, он в составе диверсионной группы попытался попасть на территорию, контролируемую украинскими восками. В результате стычки с силовиками двое ополченцев были убиты, а остальные попали в плен.

Украинские СМИ назвали Агеева военнослужащим-контрактником российской армии. В Минобороны РФ эту информацию опровергли.

