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«Столица» ИГ* полностью освобождена от террористов

16:59 17.10.2017
Ракка. Фото с сайта wikipedia.org
Ракка. Фото с сайта wikipedia.org

Сирийский город Ракка, долгое время считавшийся «столицей» международной террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), полностью освобожден от боевиков, сообщает в Telegram канал Directirate 4.

Там же опубликован ролик, на котором виден отход боевиков из последнего удерживаемого ими района, где расположена городская больница. Отмечается, что теперь Ракка находится под полным контролем курдов.

Ранее в штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявили, что позволят оставшимся в городе боевикам и блокированным ими мирным жителям покинуть населенный пункт, чтобы избежать жертв.

По словам представителя курдского ополчения, среди иностранцев в рядах боевиков присутствуют выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции. Тогда же отмечалось, что ряд джихадистов из СНГ, преимущественно из Узбекистана, отказались покидать Ракку.

Темы: Сирия, Антитеррористические операции в мире, Борьба с терроризмом в мире, Сирийский кризис
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 18:19
Гость: ВВВ

А можно увидеть во что превращена "Столица ИГ*"?
17.10.2017, 18:16
Гость: ДЕДОК

Так освобождена или нет, я не понял?
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