«Столица» ИГ* полностью освобождена от террористов

Сирийский город Ракка, долгое время считавшийся «столицей» международной террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), полностью освобожден от боевиков, сообщает в Telegram канал Directirate 4.

Там же опубликован ролик, на котором виден отход боевиков из последнего удерживаемого ими района, где расположена городская больница. Отмечается, что теперь Ракка находится под полным контролем курдов.

Ранее в штабе международной антитеррористической коалиции, возглавляемой США, заявили, что позволят оставшимся в городе боевикам и блокированным ими мирным жителям покинуть населенный пункт, чтобы избежать жертв.

По словам представителя курдского ополчения, среди иностранцев в рядах боевиков присутствуют выходцы из Франции, России, Азербайджана, Индонезии и Турции. Тогда же отмечалось, что ряд джихадистов из СНГ, преимущественно из Узбекистана, отказались покидать Ракку.