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Центр Киева оцеплен в связи с предстоящей всеукраинской акцией протеста

10:46 17.10.2017

Правительственный квартал в центре Киева взят под усиленную охрану сотрудниками силовых ведомств с утра вторника из-за запланированной акции протеста, организованной "Движением новых сил " Михаила Саакашвили и еще десятью политическими партиями.

Здание Верховной рады, кабинета министров и администрации президента оцеплено в два ряда сотрудниками Национальной гвардии и полиции, передает ТАСС. По официальным данным, здесь несут службу около 3,5 тыс. представителей силовых структур.

Фото с сайта 112.ua

Все желающие попасть на площадь Конституции у здания парламента, где  должен состояться митинг, проходят через рамки металлоискателей. Здесь дежурят машины скорой помощи, пожарные и кинологи.

Ранее во вторник были перекрыты центральные улицы Киева согласно распоряжению городской госадминистрации, в администрации президента Украины эти меры безопасности пояснили визитом президента Мальты Марии Луизы Колейро Прека.

Основные требования участников акции, как заявил Саакашвили, - это изменение системы выборов на Украине, в частности, переход к пропорциональной системе с открытыми списками, ограничение политической рекламы на телевидении, создание антикоррупционного суда, а также лишение депутатов неприкосновенности.


 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 14:02
Гость: Сергей_К

КРАСИВО полицию расставили. Но не внушительно.
.
Наверное пулеметы на крыше за барьером припрятаны. LOL
17.10.2017, 13:43
Гость: Бтр

Народная забава.
17.10.2017, 13:31
Гость: Факт

Остались считанные часы до отставки Порошеко и роспуска Верховной Рады.
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