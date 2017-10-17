Центр Киева оцеплен в связи с предстоящей всеукраинской акцией протеста

Правительственный квартал в центре Киева взят под усиленную охрану сотрудниками силовых ведомств с утра вторника из-за запланированной акции протеста, организованной "Движением новых сил " Михаила Саакашвили и еще десятью политическими партиями.

Здание Верховной рады, кабинета министров и администрации президента оцеплено в два ряда сотрудниками Национальной гвардии и полиции, передает ТАСС. По официальным данным, здесь несут службу около 3,5 тыс. представителей силовых структур.

Фото с сайта 112.ua

Все желающие попасть на площадь Конституции у здания парламента, где должен состояться митинг, проходят через рамки металлоискателей. Здесь дежурят машины скорой помощи, пожарные и кинологи.

Ранее во вторник были перекрыты центральные улицы Киева согласно распоряжению городской госадминистрации, в администрации президента Украины эти меры безопасности пояснили визитом президента Мальты Марии Луизы Колейро Прека.

Основные требования участников акции, как заявил Саакашвили, - это изменение системы выборов на Украине, в частности, переход к пропорциональной системе с открытыми списками, ограничение политической рекламы на телевидении, создание антикоррупционного суда, а также лишение депутатов неприкосновенности.



