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В центре Киева начались столкновения митингующих с полицией

17:16 17.10.2017

В центре Киева возле здания Верховной Рады начались столкновения между протестующими и полицией, сообщает РИА Новости с места событий.

По данным агентства, несколько десятков митингующих шли по улице Грушевского к зданию Верховной Рады. Им преградили путь полицейские и бойцы Нацгвардии. Между митингующими и полицией возникла потасовка. Демонстранты повредили металлические заграждения и рамки металлоискателя, а также отобрали у полиции несколько металлических щитов.

Кроме того, неизвестные распылили во время столкновения некий газ.

Отмечается, что в результате беспорядков пострадал как минимум один полицейский, несколько митингующих обратились за медицинской помощью.

В МВД Украины заявили, что предпринимают меры по стабилизации ситуации, а также пообещали привлечь всех виновных к ответственности.

Во вторник у Рады проходит массовая акция протеста, организованная рядом украинских политических сил, в том числе партии экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Митингующие требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и внести изменения в избирательное законодательство.

Темы: Украина, Внутриполитическая ситуация на Украине, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 19:37
Гость: Бог

троицу любит, вот и начался третий майдан!
17.10.2017, 18:58
Гость: Ну вот

Мишико Грузию уже развалил, теперь очередь Украины.
17.10.2017, 18:28
Гость: Остап

Давайте, мочите без разницы кого. "Есть у ривалюции начало, нет у ривалюции канцааа! Давайте. Главное, чтобы не у нас.
Все комментарии (4)
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