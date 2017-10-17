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КНДР заявила о возможности начала ядерной войны «в любой момент»

11:08 17.10.2017
Фото с сайта tienphong.vn
Фото с сайта tienphong.vn
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На Корейском полуострове в любой момент может начаться ядерная война, заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен.

«Из-за действий Соединенных Штатов» ситуация на Корейском полуострове «достигла критической отметки», отметил Ким Ин Рен на заседании 1-го комитета Генассамблеи ООН (комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности).

По его словам, вся континентальная часть США «находится в пределах досягаемости огневой мощи» северокорейской армии, сообщает «Газета.ру».

Северокорейский дипломат также напомнил о совместных учениях Южной Кореи и США весной 2017 года - тогда «более 300 тыс. человек отрабатывали нанесение превентивного удара по КНДР».

Напомним, 16 октября 2017 года президент Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении Северной Кореи. Ограничения были введены во исполнение резолюции Совбеза ООН, принятой в связи с проведением Пхеньяном очередных ядерных испытаний 3 сентября.

Темы: Северная Корея, США
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Комментарии читателей
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17.10.2017, 17:06
Гость: Саня

Так полагаю, что уукропатриоты в ихтамнетов зачисляют любого, кто хоть чем-то напоминает москаля.
Потому что иначе приходится признать, что регулярных войск из России на Донбассе нет.
17.10.2017, 16:39
Гость: Катапуся

Ты что либераст, что ли? Если говорят, их там нет, значит их там нет. И точка. Тебе важна правда или ты настоящий патриот, пиндос недобитый! Настоящий патриот не только проверять не будет, но и не даст другим проверить.
17.10.2017, 15:52
Гость: Сергею К

Никому не верь, они тебе тут наговорят. Просто приезжай в Донбасс и сам всё увидишь. "Ихтамнетов" вычислишь на раз.
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