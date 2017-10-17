КНДР заявила о возможности начала ядерной войны «в любой момент»

На Корейском полуострове в любой момент может начаться ядерная война, заявил заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен.

«Из-за действий Соединенных Штатов» ситуация на Корейском полуострове «достигла критической отметки», отметил Ким Ин Рен на заседании 1-го комитета Генассамблеи ООН (комитет занимается вопросами разоружения и международной безопасности).

По его словам, вся континентальная часть США «находится в пределах досягаемости огневой мощи» северокорейской армии, сообщает «Газета.ру».

Северокорейский дипломат также напомнил о совместных учениях Южной Кореи и США весной 2017 года - тогда «более 300 тыс. человек отрабатывали нанесение превентивного удара по КНДР».

Напомним, 16 октября 2017 года президент Владимир Путин подписал указ о санкциях в отношении Северной Кореи. Ограничения были введены во исполнение резолюции Совбеза ООН, принятой в связи с проведением Пхеньяном очередных ядерных испытаний 3 сентября.