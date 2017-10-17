Жительницу Испании обязали возместить расходы по эксгумации Дали

Суд потребовал от испанки Пилар Абель возместить расходы по эксгумации останков художника Сальвадора Дали, которая проводилась по ее просьбе.

Эксгумация проводилась в сентябре. Специалисты вскрыли саркофаг с останками живописца в Театре-музее Дали в Фигерасе и взяли для проведения анализа ДНК образцы кожи, ногтей и две кости. Точная стоимость всей процедуры, расходы на которую и предстоит покрыть Абель, не называются, сообщает The Local.

Основанием для проведения теста стало заявление Абель о том, что она якобы является дочерью Дали. Она утверждала, что между ее матерью и художником были романтические отношения более 60 лет назад. Анализ ДНК опроверг родство Абель с Дали. Если бы оно было подтверждено, женщина могла бы рассчитывать на четвертую часть состояния и наследия живописца.

