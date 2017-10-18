]]> ]]>
Главная В мире Новости

Голландия получила от Грузии ракету для расследования крушения «Боинга»

13:34 18.10.2017
ЗРК «Бук». Фото с сайта wikipedia.org
Сюжет: Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком

Грузия передала голландской комиссии ракету от ЗРК «Бук», которая, как заявлено, поможет в расследовании причин крушения «Боинга» малайзийской авиакомпании под Донецком.

Голландская комиссия заинтересовалась «эффективностью этой ракеты и её способностью сбить самолёт», сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на RTL Nieuws.

Обращает на себя внимание тот факт, что ракета зенитного ракетного комплекса «Бук» появилась в Нидерландах ещё в феврале текущего года. Из Грузии на голландскую военную авиабазу Гилзе-Рейен она была доставлена спецбортом – самолётом Hercules. Этот самолёт принадлежит нидерландскому министерству обороны. В Грузию запрос направили голландские военные.

То же голландское СМИ сообщает, что параллельно с расследование трагедии с MH17 голландские военные специалисты рассматривают возможности ракеты ЗРК «Бук» против истребителей программы JSF. Ранее аналогичные проверки эффективности ракеты осуществлялись финскими специалистами, которые оценили взрывную силу ракеты на различных высотах. Где ракету брали финские военные, - не сообщается.

Темы: Грузия, Нидерланды, Катастрофа малайзийского «Боинга» под Донецком
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.10.2017, 17:18
Гость: Предположение

В Грузии остались те ракеты, которые им в своё время продала Украина. Очевидно это та же модель старого образца, которой Украина и сбила малазийский Боинг.
18.10.2017, 16:15
Гость: ABCD

Ракета из Грузии 30 летней давности. Никакой ценности в плане её характеристик не имеет. В РФ уже было минимум пять модификаций этой ракеты.
18.10.2017, 15:56
Гость: Олег Снегов

Похоже,что голландцы хотят выдвинуть новую версию сбития Боинга,типа ракета изучена и оказалась не эффективной и не способной сбить самолет,поэтому выдвигаем новую версию ... И еще несколько лет расследований обеспечены.
Все комментарии (9)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.