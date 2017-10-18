Голландия получила от Грузии ракету для расследования крушения «Боинга»

Грузия передала голландской комиссии ракету от ЗРК «Бук», которая, как заявлено, поможет в расследовании причин крушения «Боинга» малайзийской авиакомпании под Донецком.

Голландская комиссия заинтересовалась «эффективностью этой ракеты и её способностью сбить самолёт», сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на RTL Nieuws.

Обращает на себя внимание тот факт, что ракета зенитного ракетного комплекса «Бук» появилась в Нидерландах ещё в феврале текущего года. Из Грузии на голландскую военную авиабазу Гилзе-Рейен она была доставлена спецбортом – самолётом Hercules. Этот самолёт принадлежит нидерландскому министерству обороны. В Грузию запрос направили голландские военные.

То же голландское СМИ сообщает, что параллельно с расследование трагедии с MH17 голландские военные специалисты рассматривают возможности ракеты ЗРК «Бук» против истребителей программы JSF. Ранее аналогичные проверки эффективности ракеты осуществлялись финскими специалистами, которые оценили взрывную силу ракеты на различных высотах. Где ракету брали финские военные, - не сообщается.