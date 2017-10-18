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В Киеве спецназ пошел на штурм палаточного городка протестующих

19:07 18.10.2017
© KM.RU, Алексей Белкин
© KM.RU, Алексей Белкин
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Бойцы украинского спецназа попытались приступом взять палаточный городок, разбитый участниками акции протеста в центре Киева, у здания Верховной рады.

Митингующие оказались сопротивление, чем вынудили силовиков применить слезоточивый газ. В результате штурма несколько человек пострадали. В их числе один парламентарий. По словам очевидцев из числа протестующих, полицейские задержали восемь человек, предварительно их избив, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В настоящее время штурм прекратился. Силовики отступили. На помощь им прибыл отряд из трехсот человек, но он пока никаких действий не предпринимает. Протестующие готовятся отбивать новую атаку и выворачивают брусчатку.

Протестная акция началась в Киеве 17 октября. Украинцев призвал собраться в центре столицы экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, чтобы озвучить требования народа. Митингующие настаивают на отмене депутатской неприкосновенности, принятии нового закона о выборах и создании антикоррупционного суда. Ранее в Совете Федерации предположили, что протест может перерасти в новый майдан.
 

Темы: Киев, Украина, Правоохранительные органы в мире, Акции протеста и демонстрации в мире, Внутриполитическая ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.10.2017, 21:53
Гость: Прибалт

Они же дети 2.0
18.10.2017, 21:42
Гость: 2017

Гондурас отдыхает.
18.10.2017, 21:28
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно!
Все комментарии (11)
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