В Киеве спецназ пошел на штурм палаточного городка протестующих

Бойцы украинского спецназа попытались приступом взять палаточный городок, разбитый участниками акции протеста в центре Киева, у здания Верховной рады.

Митингующие оказались сопротивление, чем вынудили силовиков применить слезоточивый газ. В результате штурма несколько человек пострадали. В их числе один парламентарий. По словам очевидцев из числа протестующих, полицейские задержали восемь человек, предварительно их избив, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В настоящее время штурм прекратился. Силовики отступили. На помощь им прибыл отряд из трехсот человек, но он пока никаких действий не предпринимает. Протестующие готовятся отбивать новую атаку и выворачивают брусчатку.

Протестная акция началась в Киеве 17 октября. Украинцев призвал собраться в центре столицы экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, чтобы озвучить требования народа. Митингующие настаивают на отмене депутатской неприкосновенности, принятии нового закона о выборах и создании антикоррупционного суда. Ранее в Совете Федерации предположили, что протест может перерасти в новый майдан.

