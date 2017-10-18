Бывший американский адмирал: Амбиции России в Черноморском регионе Крымом не ограничиваются

Чёрное море обрело ключевое значение в геополитической гонке ещё в древние времена

Вооружённые силы России недавно завершили широко освещаемые в СМИ военные учения «Запад», которые стали самыми масштабными со времён холодной войны. В учениях приняло участие более 100 тысяч человек, танки для наступательных действий и бронетранспортёры, при этом осуществлялась непосредственная авиационная поддержка.

В Чёрном море проводились крупные военно-морские операции. После успешно завершившихся показательных выступлений в Восточной Европе, рассчитанных на НАТО, Россия двинется на юг – в важнейший со стратегической точки зрения Черноморский регион.

Чёрное море обрело ключевое значение в геополитической гонке ещё в древние времена, когда греки путешествовали вдоль его берегов (принято считать, что здесь Аргонавты искали Золотое Руно). На протяжении многих веков греки, римляне, турки, грузины, армяне, румыны, болгары и другие многочисленные и малочисленные народы населяли берега Чёрного моря, ведя борьбу за морские пути.

Прошлое России во многом связано с Черноморским регионом, в особенности с Крымом. В середине XIX века в ходе Крымской войны Османская, Британская, Французская империи и их европейские союзники одержали победу над Российской империей, потери которой составили полмиллиона человек, погибших, в основном, от болезней и ран.

Крым, вошедший в состав Украинской ССР в 1954 году, остаётся центром напряжённости между Россией и Западом в лице НАТО. Россия формально аннексировала Крым и контролирует часть юго-восточных территорий Украины с помощью марионеточных сил и часто задумывается о создании «сухопутного моста» между российской территорией и полуостровом.

Введенные вследствие оккупации и вооружённых столкновений (погибло уже 10 тысяч человек) санкции против России вредят её экономике и не позволяют сотрудничать с Западом в решении многих проблем, среди которых и гражданская война в Сирии.

Россия также заняла территорию Грузии – ещё одного близкого партнёра НАТО в Черноморском регионе. Москва обрела контроль над двумя важными грузинскими регионами – над Абхазией и Южной Осетией – после скоротечной войны в 2008 году. Ни одна другая не входящая в НАТО страна не послала в Афганистан большее количество солдат из расчет на душу населения, чем Грузия.

Наконец, с точки зрения геополитики северное побережье Турции, чрезвычайно важные проливы Босфор и Дарданеллы, которые разделяют Эгейское и Чёрное моря, и береговые линии некоторых других союзников НАТО находятся под давлением действий ВМФ России, корабли которого базируются в Севастополе. Это незамерзающий порт, о котором Россия мечтала давно.

Севастополь – окно в Средиземноморье. Россия обрела контроль над базами сирийского побережья, с помощью Черноморского флота она распространит своё влияние в Эгейском и Средиземном морях и будет соперничать с НАТО, как это происходит на севере в Балтийском море.

Дело не только в геополитике, у России есть экономические причины на то, чтобы потеснить НАТО и его партнёров. Помимо открытия нефтяных и газовых месторождений, Москву привлекает постройка нефтепровода, который соединит Адриатическое, Балтийское и Чёрное моря. Россия желает экономически контролировать Черноморский регион в мирное время, но готова за него побороться и в случае конфликта с Западом.

Что должен сделать НАТО, чтобы помешать российским планам относительно «южного моря»? Лучший способ – превратить Чёрное море в стратегическую зону внимания и убедиться в том, что войска НАТО способны действовать, находятся на позициях и готовы как к мирным операциям, так и к участию в боях. Схожими принципами альянс руководствуется в Балтийском море и в Арктике.

Во-первых, НАТО должен разработать программу по заходам в порты, учениям и тренировкам. Кораблям НАТО предстоит чаще заходить в порты Румынии, Турции, Болгарии, а также делать остановки в Грузии и в свободной прибрежной территории Украины. С этим может справиться постоянное соединение ВМС НАТО, которое базируется в Великобритании и состоит из более 20 фрегатов, корветов и тральщиков.

Во-вторых, альянсу следует разработать и профинансировать согласованный план операций в Чёрном море. Некоторые аспекты уже учтены в других планах НАТО, но необходимо провести детальный анализ с целью подготовиться к обретению контроля над морем и проецированию силы в его водах.

План действий должен быть разработан совместными усилиями командования ВМС Великобритании и командования Объединёнными силами НАТО в Неаполе. Одно из главных преимуществ НАТО – это хорошо отлаженная структура командования. В 29 странах находится 9 тысяч военных, и это следует использовать при планировании операций в Чёрном море.

В-третьих, американские силы должны увеличить присутствие вне зависимости от операций НАТО. У США есть четыре мощных эсминца с системой «Иджис», которые базируются в испанском порту Рота. Они предназначены для противоракетной обороны и для демонстрации силы в Средиземноморье. Эсминцам следует чаще появляться в Чёрном море и проводить учения совместно с союзниками.

В-четвёртых, Америке необходимо тесно сотрудничать с Турцией, которой принадлежит ключ от Чёрного моря, так как она контролирует проливы. Согласно Конвенции Монтрё о статусе проливов от 1936 года, путь к Чёрному морю жёстко контролируется, и Турция отказалась подписать Конвенцию ООН по морскому праву, которая смягчит стандарты до уровня тех, которые применяются к любым проливам мира.

Сегодня у Америки и Турции натянутые отношения, но они имеют решающее значение для любой военной стратегии в регионе, которую изберёт Вашингтон.

Наконец, Америка может призвать западные компании инвестировать средства в Болгарию, Грузию, Румынию, Турцию и Украину. Нефть и газ – это ключевой момент, однако столь же важна логистика, оптоволоконные кабели и другие коммуникации. Помощь этим странам свяжет их экономики как с Черноморским регионом, так и с Европой, а Америка в роли «мягкой силы» может стабилизировать регион.

В Чёрном море НАТО предстоит много работы. Активное стратегическое взаимодействие и развитие экономических связей – лучшее средство, которое можно противопоставить планам России относительно важнейшего из всех южных морей.

Автор: Джеймс Ставридис

Оригинал статьи

Перевод: Игорь Абрамов