]]> ]]>
Главная В мире Новости

Порошенко начал выполнять ультиматум Саакашвили

12:58 18.10.2017
Стоп-кадр из видео в YouTube
Стоп-кадр из видео в YouTube
Материалы по теме:

Президент Украины Петр Порошенко предложил нардепам Верховной рады внести изменения в Конституцию «незалежной» в части депутатской неприкосновенности.

Напомним, это изменение является одним из требований экс-губернатора Одесской области Михо Саакашвили, который собирает «майдан» в центре Киева.

Показательно, что в ходе заседания согласительного совета Рады спикер Парубий уже поручил профильному комитету «неотложно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности».

Однако, даже в случае принятия соответствующего законопроекта, депутатская неприкосновенность на Украине будет отменена лишь с 1 января 2020 года. Маловероятно, что Саакашвили удовлетворится такой нескорой «перемогой».

Темы: Украина, Ситуация на Украине
Источник: «Русская весна»
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
18.10.2017, 15:47
Гость: СДД

Сожрите Друг Друга
18.10.2017, 15:08
Гость: Дед

Порошенко мастер переговоров. Он российские войска остановил на Донбассе, на переговорах, предложив "дибильные" минские соглашения. И РФ это заглотнула. А с Саакашвили он точно договорится. Вот так.
18.10.2017, 13:52
Гость: Порошенко НЕ может сдать своих в этой ВР!

Поэтому до 2020 года. ))) А там, как говорится, "или шах, или ишак"!
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.