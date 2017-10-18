Порошенко начал выполнять ультиматум Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко предложил нардепам Верховной рады внести изменения в Конституцию «незалежной» в части депутатской неприкосновенности.

Напомним, это изменение является одним из требований экс-губернатора Одесской области Михо Саакашвили, который собирает «майдан» в центре Киева.

Показательно, что в ходе заседания согласительного совета Рады спикер Парубий уже поручил профильному комитету «неотложно рассмотреть законопроекты об отмене депутатской неприкосновенности».

Однако, даже в случае принятия соответствующего законопроекта, депутатская неприкосновенность на Украине будет отменена лишь с 1 января 2020 года. Маловероятно, что Саакашвили удовлетворится такой нескорой «перемогой».