Майдан 3.0: цирк или репетиция нового государственного переворота?

Протесты, в очередной раз охватившие центр украинской столицы, смотрятся гротескно, но гипотетически могут привести к серьезным последствиям

17 октября украинский правительственный квартал, находящийся в центре Киева, лихорадило.

Фото с сайта strana.ua

Утром под стенами Верховной рады началась вялая акция протеста, участники которой выдвинули к украинским парламентариям не совсем понятные простому обывателю требования: создание антикоррупционного суда, отмена депутатской неприкосновенности и изменение выборной системы в стране (в частности, речь идет о введении «открытых списков» кандидатов в депутаты).

Судя по названиям политических сил, стоящих за организацией митинга («Батькивщина» Юлии Тимошенко, «Рух новых сил» Михаила Саакашвили, «Самопомщь», «Гражданская позиция», «Национальный корпус»), он мог быть весьма многочисленным и представительным.

Однако что-то сначала пошло не так. Под украинским парламентом митинговали от 2 до 4,5 тысяч человек, в спешке собранных (как выяснили журналисты киевских СМИ) за день до начала самого мероприятия через интернет-ресурсы, специализирующиеся на организации «массовок». К обеду эта не слишком сознательная публика начала активно разбегаться. В сети уже посмеивались над тем, к какому позору привел грандиозный замах Саакашвили, клятвенно обещавшего Украине масштабные трансформации, но неизвестные модераторы быстро скорректировали ситуацию.

Около трех пополудни под Верховной радой появились стройные колонны боевиков так называемых «добровольческих батальонов», зазвучали призывы к штурму парламента. В воздухе запахло жареным. Рост количества «сторонников» воодушевил Саакашвили, который толкал перед толпой одну зажигательную речь за другой и обещал вынесли из власти «этих козлов» - явно имея в виду Петра Порошенко и его окружение.

На фоне выступлений лидеров новоявленной оппозиции произошла драка с полицией и Нацгвардией. Нескольким «активистам» и гвардейцам разбили головы. Силовики пытались помешать проносу под Раду мешков с палатками, однако сторонники Саакашвили прорвали оцепление и начали разбивать лагерь прямо под парламентом.

«По ходу пьесы» печально известный бывший «сотник Майдана», а ныне – народный депутат Владимир Парасюк подрался прямо под Радой с экс-министром обороны Украины, а ныне – главой Госохраны Валерием Гелетеем. Последний громко называл «народного избранника» го*нюком.

Также протестующие закидали яйцами и обматерили бывшего одесского регионала, а теперь замглавы парламентской фракции Блока Порошенко Алексея Гончаренко. А еще – дружно потрепали депутата от БПП Олега Барну.

От имени протестующих Саакашвили заявил, что требования «народа» (антикоррупционный суд, отказ от депутатской неприкосновенности и изменение выборной системы) должны быть удовлетворены в четверг. Если этого не произойдет – новый Майдан планирует идти на более радикальные действия и будет добиваться отставки Порошенко.

Коалиция рассматривать ультиматум грузинского экс-президента фактически отказалась. Единственное, на что пошел Порошенко – это внесение в Раду законопроекта об отмене неприкосновенности парламентариев с 2020 года, но это протестующих не устроило, и их лагерь под Радой стал стационарным.

Поздно вечером, когда количество «активистов» у палаток уменьшилось, силовики попытались аккуратно ликвидировать зарождающийся Майдан, но получили жесткий отпор и отошли.

Боевики уже подзабытого за четыре года Автомайдана попытались «навестить» личную резиденцию Петра Порошенко, однако она оказалась оцеплена войсками и военной техникой. Радикалы шутили в соцсетях, что войск вокруг дома гаранта украинской конституции – больше, чем в АТО.

По официальной легенде, вокруг поместья семьи Порошенок проходят военные учения. Около 3 тысяч вооруженных военнослужащих Нацгвардии и сотрудников национальной полиции Украины постоянно находятся под Верховной радой. Если в ноябре – декабре 2013-го многотысячную толпу неонацистов на улице Грушевского встречали безоружные сотрудники «Беркута», которым разрешили взять с собой только резиновые дубинки, то Порошенко со своим майданом, в отличие от «диктатора» Януковича, похоже, церемониться не собирается.

18 октября страсти под парламентом немного улеглись. Центр Киева замер в огромной пробке (печки протестующих были установлены прямо на проезжей части улицы Грушевского), активисты обустраивали свой быт. Все находились в предвкушении четверга. И если раньше руководители парламента и коалиции большинства пытались отмахиваться от акции Саакашвили, то к вечеру среды заволновались.

В четверг президент и кабмин запланировали голосование за окончательную отмену на Украине бесплатной медицины, и нехватка даже двух – трех голосов может стать для коалиции большой проблемой. А многие депутаты, напуганные примером потрепанного толпой Барны, по слухам, задумались над тем, чтобы в этот день банально не выходить на работу.

Каковы перспективы нового майдана?

Конечно, если все будет продолжаться так, как идет прямо сейчас, то вряд ли он что-то решит.

Однако ситуация может измениться за считанные часы. Могущественные союзники вроде «Батькивщины» пока что не спешат пиарить Саакашвили, однако Порошенко вместе со своей коалицией уже очень плохо держится на ногах, и у Тимошенко с Садовым может возникнуть соблазн их добить.

То, что дела у Порошенко идут отвратительно – демонстрируют результаты практически всех без исключения последних социологических исследований. БПП и «гаранту» лично социологи дают сейчас не более 7 – 9% голосов. Его опережают «Батьквищина» Юлии Тимошенко и, по некоторым данным, «Оппозиционный блок». «На уровне» с БПП идет Радикальная партия Олега Ляшко и партия «За жизнь». Где-то на границе проходного барьера находятся политические силы Андрея Садового и Анатолия Гриценко – объединившись, они в принципе могут тоже догнать Порошенко.

Пока что действующий президент пытается опереться на силовиков. Однако МВД ему уже фактически не подконтрольно (глава ведомства Арсен Аваков, хоть и состоит в коалиции, но находится с Порошенко сейчас в прохладных отношениях). А ВСУ и СБУ, которые в свое время спокойно предали Виктора Януковича и за «кусок хлеба» побежали служить организаторам антиконституционного переворота, с такой же чистой совестью сдадут и своего нового патрона.

Можно смело предположить, что многое в Киеве сегодня зависит от позиции Запада – и в первую очередь, США. Если в Вашингтоне решат, что Порошенко еще какое-то время будет нужен «американской демократии», то до конца текущего года он продержится во власти спокойно. Но если же координаторы нового майдана уже получили карт-бланш из-за океана, то режим Порошенко доживает свои последние дни.

Существующую правительственную коалицию обвинят не в отказе создавать антикоррупционный суд, а в вещах более понятных рядовому избирателю – типа мошеннической пенсионной реформы, ликвидации бесплатной медицины, коррупции и воровства, и Порошенко за компанию с Гройсманом и Парубием на раз-два выкинут из теплых кресел. Причем в Ростове их уже ждать никто не будет...

Очень многое станет понятно к концу четверга. Но за поп-корном в любом случае уже можно смело идти.

