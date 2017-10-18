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Суд в США отклонил иск Дерипаски о клевете к агентству Associated Press

09:16 18.10.2017
Олег Дерипаска. Фото с сайта deripaska.com
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Федеральный судья отклонил иск о клевете против агентства Associated Press, поданный российским бизнесменом Олегом Дерипаской в мае этого года. Решение суда изложено на 21 странице. Как пишет Associated Press, суд отклонил иск без сохранения за истцом права предъявления иска по тому же основанию.

"Суд отмечает, что Дерипаска не опровергает какие-либо конкретные факты, представленные Associated Press (...) Не может быть сомнения в том, что существует общественная дискуссия, связанная с деятельностью российских олигархов от лица российского правительства", - приводит издание Politico выдержки из текста решения судьи окружного суда Эллен Хьювелл.

В мае российский бизнесмен подал иск против Associated Press, обвинив его в клевете, после того как агентство распространило информацию о якобы "преступной деятельности", связанной с сотрудничеством с экс-главой предвыборного штаба президента США Полом Манафортом.

Согласно информации агентства, Манафорт "секретно работал" на Дерипаску около 10 лет и продвигал интересы Москвы в политической, экономической и других областях, пишет "Интерфакс".

Предприниматель потребовал от Associated Press опубликовать опровержение, агентство отказалось. Агентство сообщило, что публикация "основывалась на интервью с людьми, знакомыми с финансовыми поступлениями Манафорта", а также на данных о получении им "международных переводов на миллионы долларов".

После публикации Associated Press Дерипаска написал статью, опубликованную в американских СМИ, где обвинил агентство в распространении лжи, отметив, что никогда не заключал каких-либо контактов с Манафортом для того, чтобы "скрыто рекламировать или продвигать" российские интересы в США.

Темы: США, Резонансные судебные процессы в мире, СМИ в мире
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Комментарии читателей
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18.10.2017, 12:09
Гость: gvozd

ха ха ха - это Классический образчик т.н. "правосудия" в сша..
безотносительно личности дерипаски, который кстати финансировал педосатанстку клинтон и ее мужа..
в америке человек якобы может имеет право на открытый суд (уже официально нет), но бюрократ госдепа может тупо недопустить судебного процесса и фсе.. без апеляций.
такое вот там "пгавосудие" гы гы гы..
и это происходит в массовом порядке.
18.10.2017, 11:14
Гость: охотник за бакланами

Осталось немного ждать ,когда такие как Дерипаска активы обнулятся ,а сами они пойдут под трибунал международного суда в Гааге ,за мошенничество, и внутриполитическую дестабилизацию США .
18.10.2017, 10:53
Гость: трибунал

Одни евреи думали что другие евреи примут их за своих и захотят их отблагодарить за еще одну их большую колонию РФ.
Ан нет Американские евреи заупрямились и не хотят брать РФ в аренду пусть даже от своих. Сами хотят быть хозяевами в РФ, а арендаторов пусть даже и своих прогнать. Упс!!! Накладочка.
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