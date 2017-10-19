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СМИ рассказали, как использовал красную кнопку Барак Обама

10:00 19.10.2017

Британский миллиардер Ричард Брэнсон рассказал о том, для каких срочных государственных дел экс-президент США Барак Обама использовал тревожную «красную» кнопку на своем рабочем столе в Овальном кабинете Белого дома.

В своей автобиографической книге под названием «Finding my Virginity», отрывки из которой опубликовало издание Washington Examiner, миллиардер рассказал, что красная кнопка использовалась Обамой для заказа чая для гостей.

«Мы стояли и уже собирались уходить, когда я обратил внимание на красную кнопку на его столе. Обама заметил, что я смотрю в ту сторону и сказал: «Раньше такие кнопки использовали при чрезвычайных ситуациях, ну а сейчас я использую их для того, чтобы заказывать чай для моих гостей», - говорится в книге.

Сообщения о «нецелевом» использовании «тревожной» кнопки появлялись в СМИ ранее. В частности, в апреле текущего года сообщалось, что президент Дональд Трамп использует этот механизм для заказа Coca-Cola.

Темы: Дональд Трамп, США, Барак Обама
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19.10.2017, 10:33
Гость: А Д

Подобные опыты проводил еще Павлов.
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