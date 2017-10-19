Шесть человек погибли в результате наезда внедорожника на толпу в Харькове

Шесть человек погибли в результате наезда внедорожника на толпу людей в Харькове, сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора Харьковской области Юлию Светличную.

Дорожно-транспортное происшествие с участием внедорожника Lexus произошло вечером 18 октября в центре города. ДТП произошло в результате столкновения двух автомобилей, после чего внедорожник отбросило на людей, ожидавших зеленого света светофора на переходе. За рулем внедорожника находилась женщина, которая была задержана органами правопорядка

Отмечается, что пять человек погибли на месте происшествия, трое пострадавших, среди которых одна женщина на седьмом месяце беременности, были доставлены в реанимацию. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами». Виновным грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Светличная пообещала оказать помощь пострадавшим и выразила уверенность, что правоохранительные органы в «кратчайшие сроки» проведут расследование трагедии. В свою очередь мэр Харькова Геннадий Кернес пообещал помочь в организации похорон родственникам погибших.