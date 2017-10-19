Цена свободы: Каталония запустила кризис

Правительство Испании планирует обсудить вопрос об отмене автономного самоуправления в Каталонии

История с независимостью дорого обходится Каталонии. Это может привести к потере в следующем году Испанией от 4 до более чем 12 млрд евро. Ранее испанская пресса сообщала о намерении уйти из Каталонии 540 компаний. Неопределенность в регионе уже привела к снижению курса евро и падению испанского фондового рынка.

Стоп-кадр с видео

Независимый орган налоговой ответственности Испании (Airef), надзирающий за стабильностью бюджета и экономического роста страны, выпустил предупреждение: если политическая напряженность в Каталонии продолжится в следующем году, то экономика Испании потеряет от 4 млрд до более чем 12 млрд евро. Сокращение ВВП Испании может составить от нескольких десятых процентов до 1,2%, отмечают в Airef.

На днях правительство Испании сообщало о возможности сокращения ВВП страны в 2018 году на 0,3% с 2,6% до 2,3% из-за желания Каталонии отделиться. Однако в Airef считают, что официальная оценка не учитывает вероятность затягивания с решением проблемы.

Правительство «рассматривает сценарий, при котором институциональный кризис будет преодолен в короткий срок», говорится в отчете Airef. Однако если предположить, что проблема не будет решена в течение следующего года, то потери экономики Испании могут сильно превысить 12 млрд евро, считают в организации.

Как сообщало ранее испанское издание El pais, компании, расположенные в Каталонии, не готовы больше терпеть новости о грядущем объявлении независимости Каталонии. В общей сложности 540 компаний собираются переехать из региона.

Издание ссылалось на расчеты аналитиков, по которым регион лишится 2 млрд евро налоговых поступлений из-за такого решения компаний.

В частности, крупнейшие банки — третий по величине в стране CaixaBank и крупнейший банк Испании Banco Sabadell — приняли решение сменить место своей дислокации на Валенсию или Аликанте соответственно.

При этом ранее агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что власти в Мадриде намерены издать распоряжение, которое облегчит вывод предприятий из Каталонии. Документ позволит компаниям сменить юридический адрес, не созывая собрания акционеров.

Реагируют на неопределенность с дальнейшей ситуацией в Испании также евро и фондовый рынок. Каждый новый намек на возможное провозглашение приводит к негативному эффекту.

Так, 16 октября, после того, как заявления лидера Каталонии Карлеса Пучдемона так и не внесли ясность в вопрос о будущем региона, курс евро относительно доллара снизился на 0,15%. Тогда Карлес Пучдемон предложил премьер-министру Испании Мариано Рахою провести в ближайшие два месяца встречу и начать диалог по ситуации в автономии после проведенного там референдума о независимости.

«Наше приглашение к диалогу остается честным и искренним. В связи с этим в ближайшие два месяца нашей первоочередной задачей является начать диалог», — цитировало письмо Пучдемона испанская газета El pais.

При этом в письме каталонский лидер не стал прямо отвечать на вопрос о статусе Каталонии после референдума.

На прошлой неделе Пучдемон также ушел от прямого ответа о статусе региона. Руководители Каталонии 10 октября подписали документ о провозглашении независимости региона от Испании. Однако Карлес Пучдемон не стал призывать парламент к немедленным действиям по установлению независимости, хотя именно этого от него и ждали и предсказывали.

В прессе даже обсуждалась высокая вероятность ареста Пучдемона полицией после провозглашения независимости. Накануне несостоявшегося объявления независимости Каталонии страны Евросоюза во главе с Германией выступили за единство Испании, а Франция заявила, что в случае выхода региона из состава королевства не признает независимость Каталонии.

Вероятность провозглашения независимости и негативная реакция на это европейских стран была заложена в котировки фондового рынка Испании. Торги на фондовом рынке закрылись до выступления Пучдемона, и испанский фондовый рынок тогда упал на 0,92%.

По сообщению газеты El pais, правительство Испании планирует собраться в субботу, 21 октября, на заседание, чтобы решить вопрос об отмене автономного самоуправления в Каталонии. В Мадриде заявили, что намерены задействовать 155-ю статью конституции, позволяющую приостановить полномочия местного руководства для восстановления порядка в стране.

Референдум о независимости Каталонии от Испании прошел 1 октября. На нем более 90% жителей региона проголосовали за отделение от Испании. При этом после референдума регион по сути начал существовать в двух политических измерениях: каталонского парламента и испанского правительства.

Как объясняли эксперты, проблема противостояния Каталонии и официального Мадрида возникла давно. Каталония является одной из богатейших провинций Испании и через налоговый механизм субсидирует отстающие регионы страны. Так, ежегодно Каталония пополняет государственную казну Испании на сумму около €62 млрд. На долю Каталонии приходится почти 20% ВВП страны и 25% испанского экспорта.

Хотя эскалации конфликта, которая неизбежно была бы в случае объявления независимости, и не произошло, затягивание проблемы также сказывается на экономической ситуации как в регионе, так и в Испании.

Независимость Каталонии — это существенный риск для бизнеса, который уже привык работать на базе испанского законодательства и не готов работать в регионе, в котором может начаться полноценная гражданская война, отмечает Павел Сигал, первый вице-президент «Опоры России».

«Если допустить то, что Каталония станет независимым государством, бизнес начнет возвращаться в нее лишь спустя определенный период после стабилизации ситуации и решения всех правовых вопросов с ЕС», — отмечает он.

Как констатирует аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов, вся эта история с плебисцитом идет только во вред обеим сторонам, негативно отражаясь на инвестициях в страну и курсе европейской валюты.

Тем не менее аналитик ИК «Фридом Финанс» Богдан Зварич все же считает, что крупные компании уйдут только в случае, если Каталония начнет процесс по выходу из состава Испании.

«Компании опасаются, что в случае выхода Каталонии из состава Испании региону также придется покинуть Еврозону и Евросоюз, что станет существенным негативным фактором для их бизнеса. Пока же регион остается в составе Испании, компании не начнут активно сворачивать свой бизнес», — резюмирует он.