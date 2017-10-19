Жители США назвали КНДР главным врагом Америки

Северная Корея пугает американцев больше, чем Россия и террористы «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ).

Согласно данным опроса, который провели телеканал NBC и компания SurveyMonkey 13-17 октября среди пяти тысяч человек, КНДР считают самой большой угрозой для США 54% американцев. Примечательно, что всего три месяца назад Пхеньяна боялись только 41% жителей Штатов.

«ИГ» называют угрозой 19% респондентов, России опасаются 14% опрошенных, Китая и Ирана – 6% и 4% соответственно.

Более 60% надеются на то, что напряженные отношения между Вашингтоном и Пхеньяном будут урегулированы дипломатическим способом.

Ранее 32% американцев заявили, что США находятся на пути к Третьей мировой войне. Почти половина жителей Штатов допускали возможность ее начала.