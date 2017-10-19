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Жители США назвали КНДР главным врагом Америки

20:45 19.10.2017
Стоп-кадр с видео в YouTube
Стоп-кадр с видео в YouTube
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Северная Корея пугает американцев больше, чем Россия и террористы «Исламского государства» (группировка запрещена в РФ).

Согласно данным опроса, который провели телеканал NBC и компания SurveyMonkey 13-17 октября среди пяти тысяч человек, КНДР считают самой большой угрозой для США 54% американцев. Примечательно, что всего три месяца назад Пхеньяна боялись только 41% жителей Штатов.

«ИГ» называют угрозой 19% респондентов, России опасаются 14% опрошенных, Китая и Ирана – 6% и 4% соответственно.

Более 60% надеются на то, что напряженные отношения между Вашингтоном и Пхеньяном будут урегулированы дипломатическим способом.

Ранее 32% американцев заявили, что США находятся на пути к Третьей мировой войне. Почти половина жителей Штатов допускали возможность ее начала. 

Темы: Россия, Северная Корея, США, Исламистские экстремисты и террористы, Общественно-политическая жизнь за рубежом
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Комментарии читателей
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20.10.2017, 00:53
Гость: иван

Собчак в президенты и угроза КНДР это звенья одной цепи их неумело направляет одна рука и видно чья это скоро США начнут изымать наворованное и вывезенное из РФии добро ТЕ деньги поэтому и появилась угроза Северной Кореи за этой маленькой страной не получится спрятаться будет кирдык а деньги все равно изымать будут коррупция это преступление и незаконное обогащение и разворовывание страны
20.10.2017, 00:51
Гость: для 2017

а главной угрозой для жителей России были и есть они сами
19.10.2017, 21:14
Гость: 2017

Главная угроза для жителей СШП отстаётся как всегда незамеченной - это они сами.
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