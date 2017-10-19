Польский депутат раскритиковал снос памятников красноармейцам

Депутат польского Сейма Януш Саноцкий выступил против сноса памятников советским воинам на территории страны. Он назвал соответствующее решение «огромной ошибкой» властей.

Парламентарий напомнил, что СССР давно не существует, поэтому монументы не следует считать символами оккупации. «Сегодня – это не памятники коммунизму, а исключительно памятники советским солдатам, которые победили Гитлера, и благодаря этому мы – поляки – живем», - цитирует Саноцкого «РИА Новости».

Депутат также осудил тех, кто оскверняет мемориалы погибшим солдатам, и призвал прекратить подобные действия.

Летом польский лидер Анджей Дуда подписал закон, запрещающий пропаганду коммунизма иного тоталитарного строя. Он вступит в силу 21 октября. Документ предполагает снос более двух сотен памятников советским солдатам, погибшим при освобождении Польши от гитлеровцев.

