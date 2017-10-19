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КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

07:02 19.10.2017
Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com
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Власти КНДР пригрозили нанести по США «невероятный» удар в самый неожиданный момент, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

Данное заявление прозвучало в ответ на проходящие в водах недалеко от Корейского полуострова маневры южнокорейский и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.

«Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте», - говорится в публикации ЦТАК.

Отмечается, что авианосная ударная группа ВМС США проводит совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея с 16 по 26 октября у берегов Корейского полуострова. Целью учений является отработка совместных действий на море и тренировки по связи. Также военные США и Южной Кореи должны отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные.
 

Темы: Северная Корея, США, Южная Корея, Конфликт на Корейском полуострове
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 10:55
Гость: в стиле невероятной независимости от ума

05.10.2017.Путин назвал нелепостью требование США к РФ ввести санкции против КНДР.
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16.10.2017.Путин ввел санкции против КНДР.
19.10.2017.КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом
Россия никогда не отказывалась,что санкции для КНДР-это такое же Благо ,как и для самой России .А так как Благо категория бесценнная и на него всегда претендуют войска НАТО и Пендосия, то его нужно защищать любыми доступными средствами.Россия,как страна твердо вставшая ногами на путь истинных человеческих ценностей , предложила Кореи озвучить совместное КОММЮНИКЕ́,чтоб вся эта пендосовская подворотня представляла все ужасные последствия от последствий совместного КОММЮНИКЕ́. Ну вы там,Пендосы, держитесь!
19.10.2017, 10:51
Гость: Евгений В

Очередное вранье предателей из РФ: не КНДР грозит США, а все наоборот. Но США для РФ в настоящее время "ближе", чем Корея. Какую прибыль от туда можно поиметь?
19.10.2017, 09:44
Гость: Александр1

Г-н stalker,есть у русских поговорка:"На зло и курица пёрднет".
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