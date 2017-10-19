КНДР пригрозила США «невероятным и неожиданным» ударом

Власти КНДР пригрозили нанести по США «невероятный» удар в самый неожиданный момент, пишет ТАСС со ссылкой на агентство ЦТАК.

Данное заявление прозвучало в ответ на проходящие в водах недалеко от Корейского полуострова маневры южнокорейский и американских ВМС во главе с авианосцем Ronald Reagan.

«Соединенные Штаты, видимо, сошли с ума, притащив прямо под наш нос цели, которые мы определили как главные. США должны иметь в виду, что наш удар застигнет их в неожиданное время в неожиданном месте», - говорится в публикации ЦТАК.

Отмечается, что авианосная ударная группа ВМС США проводит совместные учения с кораблями ВМС Республики Корея с 16 по 26 октября у берегов Корейского полуострова. Целью учений является отработка совместных действий на море и тренировки по связи. Также военные США и Южной Кореи должны отработать действия по обнаружению и перехвату баллистических ракет, запущенных с территории КНДР.

Ситуация на Корейском полуострове резко обострилась после проведения Пхеньяном в июле двух испытаний баллистических ракет, которые и КНДР, и США квалифицируют как межконтинентальные.

