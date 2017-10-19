Россиянина обвинили в причинении крупного ущерба Белоруссии

Власти Белоруссии обвиняют гражданина России в причинении ущерба в особо крупном размере путем мошенничества.

В Генпрокуратуре республики уточнили, что размер ущерба составляет 13,5 тысячи долларов. Причинен он был в результате того, что мужчина в течение 20 лет незаконно получал пенсию в Белоруссии, передает ТАСС.

Согласно данным ведомства, россиянин получал в РФ пенсию по выслуге лет. Приехав Белоруссию для проживания, он обманул должностных лиц Барановичского городского отдела социального обеспечения и подал заявление о назначении ему аналогичной пенсии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и направлено в Генпрокуратуру России. По белорусским законам ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.

