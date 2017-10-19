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Россиянина обвинили в причинении крупного ущерба Белоруссии

20:00 19.10.2017
Изображение с сайта my-uni.ru
Изображение с сайта my-uni.ru
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Власти Белоруссии обвиняют гражданина России в причинении ущерба в особо крупном размере путем мошенничества.

В Генпрокуратуре республики уточнили, что размер ущерба составляет 13,5 тысячи долларов. Причинен он был в результате того, что мужчина в течение 20 лет незаконно получал пенсию в Белоруссии, передает ТАСС.

Согласно данным ведомства, россиянин получал в РФ пенсию по выслуге лет. Приехав Белоруссию для проживания, он обманул должностных лиц Барановичского городского отдела социального обеспечения и подал заявление о назначении ему аналогичной пенсии.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» и направлено в Генпрокуратуру России. По белорусским законам ему грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет.
 

Темы: Россия, Белоруссия, Правоохранительные органы в мире
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Комментарии читателей
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20.10.2017, 00:17
Гость: ha-ha

между странами должно быть соглашение по пенсиям, кажется, точно не вникал, в европе есть кто получает местную по старости и российскую по выслуге лет, тут явно что-то не так.
20.10.2017, 00:10
Гость: 777

Когда пишете на российских форумах вы - белОрус,понятно?
Не похабьте наш язык. А мошенничества хватает и у нас и у вас, просто вопрос количества населения: 145 млн на 10 млн,понял, балбес?
19.10.2017, 23:05
Гость: Присяжный из России

Это интересный прецедент.
Хитромудрый гражданин России умудрился сидеть на двух стульях и одновременно доить Россию и Белоруссию. Возникает вопрос: кто его должен наказывать?.
Судя по всему Россия. Ведь жить он переехал в Белоруссию и она должна содержать его. Почему же она хочет упрятать хитромудрого в тюрьму?
Кстати, любителей сидеть на двух стульях много.
Сидение на двух стульях очень опасно.
Например, Янукович, которого неоднократно предупреждали о такой опасности, ярко продемонстрировал это. При этом ущерб, нанесенный им России, несравнимо больше 13,5 тысячи долларов, но никто в России не догадался засудить Януковича.
Кое когда пытается ерзать на двух стульях белорусский батька. Ущерб, который может быть получен от этого ерзания, трудно оценить, ведь льготы, представляемые Белоруссии, несравненно больше ущерба в 13,5 тысяч долларов, который нанес хитромудрый гражданин одному из союзников.
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