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На Украине осталось меньше тридцати миллионов жителей

13:21 19.10.2017

Почему несмотря на общемировые требования по необходимости регулярной переписи, на Украине последняя перепись населения прошла в 2001 году?

Когда-то была секретной информация о количестве хлеба, поставляемого в воинскую часть, по потреблению хлеба легко устанавливалась численность личного состава.

Опубликованные в начале апреля данные по производству хлеба наглядно показывают – на Украине проживают не 42 миллиона человек и даже не 38 миллионов, учитывая потерянный Донбасс, а намного меньше 30-ти миллионов.

Украинские экономисты с важным видом сделали открытие - жители Украины стали есть меньше хлеба. Мол, из-за падения уровня доходов.

Производство хлеба на Украине с 2000 года сократилось в 2.2 раза. Сегодня в среднем житель страны потребляет всего 26 кг хлеба в год.

Но как-то странно: при падении уровня жизни потребление хлеба вообще-то растет, хлеб остается самым дешевым источником калорий, и он составляет значительную часть рациона у бедных пенсионеров, у неимущих и безработных. А тут - такой феномен.

Смотрю статистику по Российской Федерации.

В более зажиточной России в 2015 году потребление хлеба на душу населения составляло 46 кг, т. е. в 1.8 раза больше, чем на Украине.

Причем больше всего хлеба потребляет близкий к Украине по климату и традициям питания Южный федеральный округ - 50 кг на человека в год.

Статистика советских лет не репрезентативна, тогда дешёвым хлебом кормили домашнюю скотину. Кроме того, по политическим причинам была установка на обязательный остаток хлеба на конец торгового дня. Из-за этого не менее 15% хлеба возвращалось на хлебозаводы.

Посмотрим статистику 1995 года. Кормить хлебом коров уже стало невыгодно. Тогда, в нищие годы, на Украине и в России потребляли хлеба прмерно одинаково, на Украине даже больше. В России 70 кг на человека, а на Украине 75 кг. Потом потребление хлеба падало, разнообразие питания вытесняло часть хлеба из рациона. Но в России падение было постепенным, например, с 50 кг в 2010-м до 46 в 2016-м. А на Украине - просто обвал, с 45 кг в 2010-м до 26 кг в 2016-м.

И эта простая производственная статистика наглядно вскрывает сомнительность [ложь] статистики демографической.

Не потребление хлеба упало на Украине, а резко сократилось население!

Разделите произведенные на Украине 1 млн 123 т тонн хлеба даже на российскую норму потребления – 46 кг, и вы выясните, что по этим расчетам сегодня на территории Украины живет 24.5 млн человек. И эта цифра, видимо, близка к истине.

Чтобы не было спекуляций насчет того, что «Україна – це Європа», дескать, в Европе едят куда меньше хлеба, чем привыкли в СССР, посмотрим на статистику в других странах.

«Потребляют много хлеба болгары – 96 кг/год. На Кипре и в Греции этот показатель соответственно равен 74 кг/год и 65 кг/год. Потребление хлеба в развитых европейских странах приблизительно одинаково и составляет: во Франции и Германии - по 54 кг/год, Бельгии – 60 кг/год, Нидерландах – 58 кг/год, Польше – 56,7 кг/год, Италии – 52 кг/год».

Кто-то поверит, что поляки едят хлеба в 2 раза больше, чем украинцы?

P.S. Для тех, кто думает, что на Украине стали печь хлеб в хлебопечках, в деревенских печах или производство выведено на нелегальные пекарни.

Понятно, что при нынешних ценах на газ и электроэнергию булка, выпеченная в духовке, становится золотой. Но и цифры тоже разоблачают несостоятельность этого аргумента.

Потребление муки на Украине с 2008 года также сократилось почти в 2 раза. В 2008 году произвели 3.03 млн тонн, с учетом экспорта муки в стране потребили 2.8 млн тонн. В 2016-м произвели 1.8 млн тонн, с учетом экспорта потребили 1.43 млн тонн.

Предположим, что статистика по количеству населения на Украине на 2008 год верна (хотя я допускаю, что уже тогда потери населения скрывались). Тогда в 2008 году официально на Украине проживало 46.5 млн человек.

И опять по пропорции потребленной муки мы видим, что сегодня население Украины составляет половину от количества проживающих в 2008-м, т. е. менее 24 миллионов.

Не потому ли, несмотря на общемировые требования по необходимости регулярной переписи, на Украине последняя перепись населения прошла в 2001 году? Страшно посмотреть правде в глаза?

За время независимости Украина потеряла половину населения…

Если это не геноцид, то что тогда называть геноцидом?

Автор: Ольга Сухаревская

Темы: Украина, Демографическая ситуация в мире, Ситуация на Украине
Источник: Одна Родина
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Комментарии читателей
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19.10.2017, 21:33
Гость: Федюше

Забыли в минус посчитать отжатый Крым.Очень много людей Украины работают в ЕС,также как и бесчисленное количество шишек детей из РФ и Украины,которые там "загнивают"? И кто вам сказал,что южные области будут голосовать на каком-то "референдуме" за РФ,за какие "ценности"-за боярышник и "мировое господство" за которое вы мечтаете с вашей нищетой? Достаточно посмотреть на ваше "творчество" с рублевой зоной и нищетой на Донбассе,чтобы понять вашу суть!
19.10.2017, 21:20
Гость: Сергей Ярославль

>>> Одессу я всегда любил, но она так позорно сейчас себя ведет, что наступило разочарование.
Нет, это мы в России себя позорно повели, что в своё время не поддержали сопротивляющуюся бандеровцам Одессу. Вот Крым, Донецк и Луганск успешно справились с бандеровцами. Для Одессы, находящейся в глубоком бандеровском тылу, справиться самостоятельно с этими бандитами абсолютно нереально. Кстати, во время крымских событий, в Одессе было предложение административно вступить в состав Крыма, который тогда уже очень уверенно дрейфовал от Украины к России. Также было предложение организовать Одесскую Народную Республику по примеру нарождающихся ДНР и ЛНР. Россия на эти движения одесситов никак не отреагировала. Бросили мы одесситов на растерзание бандеровцам, закономерным результатом чего и стало чудовищное преступление в Доме Профсоюзов. Так что прости нас, Одесса...
19.10.2017, 21:15
Гость: Андрей

Скорее всего, цифры правильные - на Украине физически присутствуют менее тридцати миллионов граждан. Остальные либо сбежали с территориями, как ЛНР, ДНР и Крым, либо сбежали в индивидуальном порядке, либо отправились на заработки ... либо померли. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть, как сложилась судьба родственников, друзей и знакомых в последние годы.
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