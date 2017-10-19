Верховная рада приняла медреформу, ликвидировав бесплатную медицину

Верховная рада Украины с четвертой попытки приняла медицинскую реформу. "За" реформу проголосовали 240 депутатов, что подтвердило украинскую традицию принимать важнейшие решения с минимальным перевесом голосов. Фактически принятый закон легализует платные медицинские услуги.

Принятый закон отменяет гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. Из госбюджета будет оплачиваться только первичная медицинская помощь, а также экстренная и паллиативная (так называемый гарантированный пакет медицинских услуг). Специализированная медицинская помощь будет предоставляться только на условиях оплаты, в том числе и плановые роды. Бесплатными останутся лишь экстренные роды.

Во время обсуждения в зале глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что закон приведет к закрытию сотен больниц. Она назвала реформу антинародной.

Отметим, что и.о. министра здравоохранения американка Ульяна Супрун 10 октября написала в Facebook, что из-за недостатка денег 69% украинцев занимаются самолечением.

"Бесплатная медицина на Украине - это многолетняя ложь, ведь в больницах платят все. И дорого. Каждому второму украинцу не под силу оплатить стоимость "бесплатного" лечения, поэтому он отказывается от него", - заявила она.

Теперь, судя по словам Супрун, бесплатная медицина будет ликвидирована как таковая, а украинцы все так же не смогут оплачивать стоимость лечения, которое официально станет платным.