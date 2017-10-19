]]> ]]>
Главная В мире Новости

Верховная рада приняла медреформу, ликвидировав бесплатную медицину

13:22 19.10.2017
© KM.RU, Александра Воздвиженская
© KM.RU, Александра Воздвиженская
Материалы по теме:

Верховная рада Украины с четвертой попытки приняла медицинскую реформу. "За" реформу проголосовали 240 депутатов, что подтвердило украинскую традицию принимать важнейшие решения с минимальным перевесом голосов. Фактически принятый закон легализует платные медицинские услуги.

Принятый закон отменяет гарантии оказания бесплатной медицинской помощи. Из госбюджета будет оплачиваться только первичная медицинская помощь, а также экстренная и паллиативная (так называемый гарантированный пакет медицинских услуг). Специализированная медицинская помощь будет предоставляться только на условиях оплаты, в том числе и плановые роды. Бесплатными останутся лишь экстренные роды.

Во время обсуждения в зале глава комитета Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что закон приведет к закрытию сотен больниц. Она назвала реформу антинародной.

Отметим, что и.о. министра здравоохранения американка Ульяна Супрун 10 октября написала в Facebook, что из-за недостатка денег 69% украинцев занимаются самолечением.

"Бесплатная медицина на Украине - это многолетняя ложь, ведь в больницах платят все. И дорого. Каждому второму украинцу не под силу оплатить стоимость "бесплатного" лечения, поэтому он отказывается от него", - заявила она.

Теперь, судя по словам Супрун, бесплатная медицина будет ликвидирована как таковая, а украинцы все так же не смогут оплачивать стоимость лечения, которое официально станет платным.

Темы: Украина, Здравоохранение и медицина в мире
Источник: Накануне.RU
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.10.2017, 21:34
Гость: Ножками

голосовать за таких надо. Ножками.
19.10.2017, 21:33
Гость: А кто тебе

мешает это делать в РФ по страховке?
19.10.2017, 21:29
Гость: Если

зайти в любую поликлинику, то в глаза бросается , что в ней только баушки, и то половина из них на прохождение какого либо бесплатного профилактического курса. Молодые люди до 60-ти за профсправками без очереди. И ещё очередь в зубной кабинет, но обслуживают в тот же день, запись только на вставление протезов.
Все комментарии (29)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.