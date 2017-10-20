США готовы к вторжению. Предлог: «Теракт, аналогичный 9/11»

Перед нами классический сценарий обоснования вторжения в какую-либо страну



Фото Michael Foran с сайта wikimedia.org

Сегодня стало известно о том, что исполняющая обязанности министра внутренней безопасности США Элейн Дьюк сообщила о готовящейся против США атаке, подобной той, что произошла 11 сентября 2001 года.

"Террористические организации — "Исламское государство" (организация запрещена в России) или другие — хотят осуществить взрыв, подобный тому, который они осуществили 11 сентября. Они хотят сбить самолёт, разведданные ясно говорят об этом", - сообщила министр МВБ США в американском посольстве в Лондоне. Эта самая существенная часть её выступления. Несущая несколько не слишком скрываемых смыслов.

Прежде всего следует помнить, что МВБ (получило название в 2003 году) создано после терактов 11 сентября. В октябре 2001 года создано Управление внутренней безопасности плюс Совет внутренней безопасности (The Homeland Security Council) при президенте США. В МВБ входят: президент, госсекретарь, вице-президент и главы более дюжины различных органов по обеспечению безопасности.

Помимо собственно безопасности США, задачей МВБ является изменение и дополнение стратегии национальной безопасности, в соответствии с вызовам и угрозами США. Численность сотрудников МВБ равна численности вооруженных сил киевского режима - около четверти миллиона человек (!), а бюджет организации равен двум годовым бюджетам Украины - более 44 миллиардов долларов!

Это мощнейшая структура, подведомственная главе Белого дома. А повседневной деятельностью руководит именно госпожа Дьюк. И просто так сообщений о готовящихся терактах чиновник такого ранга не делает. Тем более - публичных.

Информацию о готовящихся терактах в посольство можно и нужно было передавать традиционными каналами по ЗАС-связи. Целью речи министра была именно публичность. Доведение до "сведения мировой общественности", что все текущие теракты это мелочь, а главное - завалить, как минимум, самолет - нацелено и уже готовится именно против США.

Не случайно глава МВБ упомянула и 11 сентября. Это не только аналогия с масштабами теракта, но и отсылка к мэму. Знаковому событию, которое в сознании рядового американца (да и европейца) оправдывает все. 11 сентября - это карт-бланш на что угодно. Тотальные бомбардировки, захват государства, санкции без предъявления доказательств, ... Да просто лицензия на убийство.

Достаточно вспомнить Афганистан, ставший жертвой прямого вторжения армии США и союзников по НАТО. Жертвой, которую уничтожают по сей день. Хотя нет ни единого доказательства за прошедшие 16 лет, что это государство и талибы хоть как-то причастны к терактам.

И никакие доказательства против Саудовской Аравии, начиная с «Отчёта комиссии 9/11» и заканчивая идущими сегодня в США уголовными делами, в которых саудиты фигурируют как финансисты и организаторы терактов, не мешали и не мешают оккупации Афганистана с одновременной продажей Эр-Рияду оружия на десятки миллиардов долларов.

Перед нами классический сценарий обоснования вторжения в какую-либо страну. Если помните, того же Каддафи и Ливию начали уничтожать, припомнив давнишний теракт и усилив его обвинениями в подавлении прав и свобод ливийцев. В результате, сегодня Ливия не существует не только как самое благополучное и богатое государство Африки - она просто не существует.

Кто будет назначен крайним? - Вот главный вопрос после заявления министра внутренней безопасности.

Из перечня основных возможных целей США - КНДР, Венесуэла, Иран - ни одна не подходит для успешного победоносного наступления. Северные корейцы вообще терроризмом не отличались никогда, Венесуэла тоже крайне неудобна для подобных обвинений. Наиболее удобным является Иран. Тем более, положа руку на сердце, террористов он спонсирует не меньше, чем Катар, Саудовская Аравия и иже с ними.

Другое дело, что прямая агрессия против Ирана не представляется ни легкой, ни необходимой. Тегеран может быть использован именно как государство, причастное к теракту и "несущее угрозу окружающим странам", "терроризирующим население сопредельных государств", "создающее угрозу гуманитарной катастрофы".

Вот это идеальное обвинение. Прекрасно подходящее для предотвращения окончательного поражения США на Ближнем Востоке. Кто там главный на сегодня от имени США? Правильно, курды. Которые полностью блокированы с суши и с воздуха всеми, включая союзников США - Турцией и Ираком.

Теракт с последующим обвинением Ирана в причастности к его организации (финансированию) решает для США массу проблем. Под предлогом борьбы с финансированием террористов вводятся односторонние и международные санкции против Ирана. О какой-либо продажи нефти и газопроводах в Европу можно забыть. "Для обеспечения безопасности Ирака и курдского населения страны, в Ирак вводятся дополнительные контингенты "международной коалиции во главе с США".

Автоматически обеспечиваются поставки деблокированным курдам вооружения, восстанавливается их контроль над нефтяными месторождениями, многократно усиливается группировка курдов в Сирии, гарантируя им сохранение контроля над захваченными территориями. Заодно проводится чистка и внутри курдских формирований, из которых изгоняются левые, противники капитализма и прочие идейные.

Первым шагом на пути реализации подобного сценария (помимо заявления в Лондоне) стала шумная пропагандистская кампания, направленная в защиту курдского населения Ирака, "подвергающегося геноциду со стороны проиранских вооруженных формирований". Представитель ООН одновременно с заявление главы МВБ сообщила о гуманитарной катастрофе в Киркуке и окрестностях, из которых за 48 часов бежало 61200 человек.

Как видим, пока все развивается по традиционной американской методичке. Безукоризненно срабатывавшей не раз и не два, позволившей уничтожить и/или захватить не две и не три страны.

Как представляется, единственным препятствием на этом пути для США сегодня могут стать силы, сложившиеся на Ближнем Востоке в ситуативную коалицию вокруг России. В конце концов, никаких "америк" мы не открыли. А реализация планов США в регионе прямо бьет по интересам всех - Турции, Сирии, России, Ирана и даже Ирака.

Будут ли найдены адекватные меры предупреждения и предотвращения ... бой покажет.

Автор: Михаил Онуфриенко (Mikle1)