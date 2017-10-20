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Несколько десятков человек стали жертвами теракта в Афганистане

19:17 20.10.2017
Фото с сайта hfcollection.org
Фото с сайта hfcollection.org
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По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в кабульской мечети. В числе жертв есть женщины и дети, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Tolo News.

Согласно его данным, ранения получили 20 человек. Представитель МВД Афганистана генерал-майор Алимаст Моманд утверждает, что пострадавших вдвое больше – 45 человек, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел на западе Кабула в шиитской мечети имама Замана. После взрыва была слышна стрельба. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Взрывное устройство привел в действие смертник.

Второй взрыв позднее прогремел в провинции Гур. Его жертвами стали 10 человек и еще примерно 20 получили ранения.
 

Темы: Афганистан, Взрывы и обнаружение заложенных бомб в мире, Происшествия в мире, Исламистские экстремисты и террористы
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