Несколько десятков человек стали жертвами теракта в Афганистане

По меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва, прогремевшего в кабульской мечети. В числе жертв есть женщины и дети, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал Tolo News.

Согласно его данным, ранения получили 20 человек. Представитель МВД Афганистана генерал-майор Алимаст Моманд утверждает, что пострадавших вдвое больше – 45 человек, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел на западе Кабула в шиитской мечети имама Замана. После взрыва была слышна стрельба. Ответственность за теракт взяла на себя группировка «Исламское государство» (запрещена в России). Взрывное устройство привел в действие смертник.

Второй взрыв позднее прогремел в провинции Гур. Его жертвами стали 10 человек и еще примерно 20 получили ранения.

