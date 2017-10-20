Посольство РФ в США ответило на обвинение во вмешательстве в выборы

Посольство России в США категорически отвергло утверждения о вмешательстве Москвы в ход прошлогодних американских президентских выборов. С данным обвинением выступила постпред при ООН Никки Хейли.

"В своих измышлениях о "вмешательстве" России в американские президентские выборы в 2016 году американские политики не знают удержу. Свежий пример - постпред США при ООН Никки Хейли. Она, по сути, обвинила Россию в том, что в прошлом году наша страна "развязала военные действия" против Америки. Никаких доказательств при этом не привела", - приводит ТАСС комментарий, распространенный посольством.

"Неоднократно и на всех уровнях мы заявляли: Россия не вмешивается во внутренние дела США", - подчеркивается в документе.

"Еще начиная с ноября 2015 года предлагали Вашингтону провести двусторонние консультации по киберугрозам, но ответной готовности к этому с американской стороны так и не увидели", - напомнила дипмиссия.

"Несмотря на все недружественные шаги, Россия все эти годы последовательно выступала за возвращение к нормальности в отношениях с США. Мы готовы к их выстраиванию на равноправной и взаимоуважительной основе. Открыты к максимально откровенному диалогу с США по любым вопросам двусторонней и международной повестки дня для поиска единых подходов к решению общих для всех проблем", - указало посольство.

"Хотели бы напомнить коллеге Никки Хейли, что тех, кто вмешивался в избирательные процессы в США, причем самым открытым и бесцеремонным образом, надо искать среди официально объявленных союзников и друзей. Они агитировали в пользу демократического кандидата и высказывали свои опасения в связи с возможностью прихода к власти кандидата от республиканцев. Фактов много. Достаточно посмотреть газеты годичной давности или заглянуть в интернет", - подытожило посольство России.