Порошенко обвинил участников протеста в жажде крови

По мнению президента Украины Петра Порошенко, протестующим у здания парламента не нужны перемены в стране. Они стремятся к дестабилизации ситуации в стране и жаждут крови.

По словам главы государства, свидетельством тому является то, что силовики обнаружили тайники с оружием и взрывчаткой. Кроме того, они пресекли попытки покупки протестующими оружия. Порошенко также отметил, что правоохранители приложили все усилия к обеспечению порядка, не допустили провокаций и кровопролития, сообщает «Интерфакс».

Украинский лидер заявил, что выдвинутые организаторами акции формальные требования являются лишь прикрытием для их реальных планов. Они полностью совпадают с его собственными инициативами по отмене депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда. После направления парламентом ряда законопроектов в Конституционный суд Украины политические силы заявили о прекращении участия в протесте, подчеркнул Порошенко.

Митинг у Верховной рады в центре Киева начался 17 октября. В течение дня произошли стычки протестующих с полицией, в результате которых пострадали несколько человек. В настоящее время в палаточном городке у здания парламента находятся около ста человек.

