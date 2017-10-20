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Порошенко обвинил участников протеста в жажде крови

21:32 20.10.2017
Фото с сайта president.gov.ua
Фото с сайта president.gov.ua
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По мнению президента Украины Петра Порошенко, протестующим у здания парламента не нужны перемены в стране. Они стремятся к дестабилизации ситуации в стране и жаждут крови.

По словам главы государства, свидетельством тому является то, что силовики обнаружили тайники с оружием и взрывчаткой. Кроме того, они пресекли попытки покупки протестующими оружия. Порошенко также отметил, что правоохранители приложили все усилия к обеспечению порядка, не допустили провокаций и кровопролития, сообщает «Интерфакс».

Украинский лидер заявил, что выдвинутые организаторами акции формальные требования являются лишь прикрытием для их реальных планов. Они полностью совпадают с его собственными инициативами по отмене депутатской неприкосновенности и создании антикоррупционного суда. После направления парламентом ряда законопроектов в Конституционный суд Украины политические силы заявили о прекращении участия в протесте, подчеркнул Порошенко.

Митинг у Верховной рады в центре Киева начался 17 октября. В течение дня произошли стычки протестующих с полицией, в результате которых пострадали несколько человек. В настоящее время в палаточном городке у здания парламента находятся около ста человек.
  

Темы: Украина, Акции протеста и демонстрации в мире, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Ситуация на Украине, Петр Порошенко
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
20.10.2017, 23:28
Гость: Вера

На Порошенко столько невинных людей. Не ему а жажде крови говорить.
20.10.2017, 22:29
Гость: Ян

Чья бы корова мычала. Миротворец нашелся.
20.10.2017, 22:03
Гость: Киевский

Вот были времена,взять Англию,где во время войны,бастующий завод окружали солдатами и стреляли.
Я бы на месте,Петра Алексеевича,этих тупых хуторян,не способных мыслить в масштабе государства,просто банально пресанул. И всего делов. Чего с ними нянчится.
Хотя все это спектакль. Такое ощущение.
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