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«Киевэнерго» Ахметова пригрозила оставить столицу Украины без воды

15:15 20.10.2017
Ринат Ахметов. Фото Juda Engelmayer с сайта wikimedia.org
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Компания «Киевэнерго» бизнесмена Рината Ахметова пригрозила отключить «Киевводоканал» от электричества за долги.

Долг городского предприятия компания Ахметова относит к задолженности государства по компенсации льгот и субсидий, которая составляет 141,5 млн грн. Долг только «Киевводоканала» — треть от этой задолженности 53,71 млн грн., пишет РБК

На Украине действует специальная Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Согласно позиции «Киевэнерго», НКРЕКП автоматически списывает средства госбюджета на оплату потребленной электроэнергии за счет льгот и субсидий в пользу госпредприятия «Энергорынок» — оператора оптового рынка электроэнергии. Например, в сентябре было списано 46 млн грн. Но эти деньги не доходят до «Киевэнерго», утверждают в компании, «средства со счетов компании автоматически списываются».

«В случае дальнейших неплатежей «Киевэнерго» будет вынуждено отключить «Киевводоканал» за долги, что является критическим для столицы и может нести экологическую угрозу», — пригрозили в компании.

Всего потребители в украинской столице задолжали «Киевэнерго», по данным на 1 октября, 1,012 млрд грн. Почти половину этой суммы — 491,4 млн грн — составляет долг предприятий жизнеобеспечения города (больше всего из них — 201,5 млн грн — должен «Киевский метрополитен»).

 


 

Темы: Украина, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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20.10.2017, 21:24
Гость: РахатЛукум

Этот дефицит платежей легко устранить, если ввести налог на воздух. Вода в большом городе стоит денег. А почему это воздух бесплатный? Пусть Ахметов раскошелится-чай не бедный- и закупит специальные счетчики учета вдыхаемого воздуха, которые будут прикручиваться к головам киевлян. 10 вдохов =1 гривня. А канализация? Можно ввести дифференцированную шкалу налога на фекалии- в зависимости от объема желудка. Вот источники реальных доходов! Деньги под ногами валяются!
20.10.2017, 18:46
Гость: Хочется

ржать и... не хочется
20.10.2017, 16:28
Гость: Lex dura lex

Закон суров, но он закон. Если не платят надо отключать. Это будет по справедливости. Или предложить реструкторизацию долга отработкой. Можно например скакать и петь слава украине. Каждый работник водоканала обязан будет с 8 до 10 часов скакать и петь. Таким образом реструкторизируется задолженность.
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