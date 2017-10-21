Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии

Председатель кабинета министров Испании Мариано Рахой отстранил от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и все его правительство. В течение шести месяцев в регионе должны состояться досрочные выборы его главы.

Таким образом Мадрид привел в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести временное прямое управление автономией, пишет Lenta.ru со ссылкой на El Español.

«Автономия Каталонии не приостанавливается, лишь отстраняются от власти те люди, из-за которых правительство оказалось вне закона и вне конституции», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Рахоя, данная мера преследовала несколько целей. Среди них — восстановление действия конституции на территории региона, возвращение «к нормальной жизни» и прежним взаимоотношениям с автономией, восстановление экономики и проведение выборов в «нормальных условиях».

19 октября испанское правительство заявило, что начнет процедуру применения 155-й статьи конституции, приостанавливающей автономный статус Каталонии.