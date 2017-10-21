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Мадрид отстранил от власти правительство Каталонии

15:46 21.10.2017
Мариано Рахой. Фото с сайта wikimedia.org
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Председатель кабинета министров Испании Мариано Рахой отстранил от должности президента Каталонии Карлеса Пучдемона и все его правительство. В течение шести месяцев в регионе должны состояться досрочные выборы его главы. 

Таким образом Мадрид привел в действие статью 155 Конституции Испании, которая позволяет ввести временное прямое управление автономией, пишет Lenta.ru со ссылкой на El Español.

«Автономия Каталонии не приостанавливается, лишь отстраняются от власти те люди, из-за которых правительство оказалось вне закона и вне конституции», — подчеркнул премьер-министр.

По словам Рахоя, данная мера преследовала несколько целей. Среди них — восстановление действия конституции на территории региона, возвращение «к нормальной жизни» и прежним взаимоотношениям с автономией, восстановление экономики и проведение выборов в «нормальных условиях».

19 октября испанское правительство заявило, что начнет процедуру применения 155-й статьи конституции, приостанавливающей автономный статус Каталонии.

Темы: Испания, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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21.10.2017, 20:42
Гость: почему Кремль не вступается за права Каталонии?

Мадрид полномочен (а Киев так - нет!)
Раскольничество обрекать на запрет?
Для сонной Москвы беззаконнее, что ли,
Вердикта крымчан каталонская воля?
21.10.2017, 20:06
Гость: мдяяя

Похоже, что каталонский сепаратизм сдулся.
21.10.2017, 18:10
Гость: Конечно

же Каталония с референдумом - это не Косово без референдума. Или как унтер-офицерова вдова сама себя высекла... и даже не покраснела.
Все комментарии (6)
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