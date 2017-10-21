Сирийская армия заявила об атаке своих позиций со стороны Израиля

Израиль нанес удар по позициям сирийских правительственных войск в провинции Кунейтра, заявило командование сирийской армии.

"Враждебный Израиль атаковал одну из позиций нашей армии на Голанских высотах в провинции Кунейтра, что привело к материальному ущербу", — говорится в сообщении.

Израиль нанес удар после того, как террористы открыли огонь и несколько минометных снарядов разорвались на линии разграничения на Голанских высотах, утверждают военные.

Израильская армия, со своей стороны, сообщила, что атаковала три сирийских орудия после того, как по контролируемой еврейским государством части Голанских высот были выпущены пять снарядов, сообщает РИА Новости. Военные признают, что это случайный перелет в ходе боев правительственных войск с оппозицией, но все равно называют его недопустимым посягательством на суверенитет Израиля.