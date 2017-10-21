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Сирийская армия заявила об атаке своих позиций со стороны Израиля

15:53 21.10.2017
Фото с сайта sputnik.az
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Израиль нанес удар по позициям сирийских правительственных войск в провинции Кунейтра, заявило командование сирийской армии.

"Враждебный Израиль атаковал одну из позиций нашей армии на Голанских высотах в провинции Кунейтра, что привело к материальному ущербу", — говорится в сообщении.

Израиль нанес удар после того, как террористы открыли огонь и несколько минометных снарядов разорвались на линии разграничения на Голанских высотах, утверждают военные.

Израильская армия, со своей стороны, сообщила, что атаковала три сирийских орудия после того, как по контролируемой еврейским государством части Голанских высот были выпущены пять снарядов, сообщает РИА Новости. Военные признают, что это случайный перелет в ходе боев правительственных войск с оппозицией, но все равно называют его недопустимым посягательством на суверенитет Израиля.

Темы: Израиль, Сирия
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Комментарии читателей
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21.10.2017, 21:06
Гость: ИГИЛу - нельзя, а Израилю - можно?..

Кремлю же опять хоть бы хны от того,
Что бить подопечную смеют его?
Уж коли вступиться за Сирию взялся,
То что в стороне-то "защитник" остался?
21.10.2017, 20:54
Гость: провокатору

Израиль не плохой и не хороший. Израиль считает преступлением обстрел мирных граждан Израиля и в этом он абсолютно прав. Или он должен смотреть, как военные Сирии безнаказанно обстреливают друзские деревни на территории Израиля?
21.10.2017, 20:50
Гость: можно подумать

Можно подумать, что война в Сирии закончилась ? Она еще только начинается.
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