Саакашвили представил план спасения Украины участникам митинга в Киеве

Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили презентовал свой "План спасения Украины" перед сотней участников акции у здания Верховной рады в субботу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", в ходе презентации плана Саакашвили отметил необходимость отмены принятой парламентом медицинской реформы и принятия закона о страховой медицине; а также выступил за создание резервной армии.

Основные пункты плана с помощью проектора отображались на здании парламента. Среди участников митинга были народные депутаты Юрий Деревянко, Мустафа Найем, а также соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

В сегодняшней акции у здания Рады принимали участие около 150 человек. Со сцены, которая размещена на проезжей части улицы Грушевского в палаточном городке, выступили участники различных добровольческих батальонов. Один из них зачитал требования к президенту Украины Петру Порошенко: в течение пяти рабочих дней, с понедельника, внести в парламент законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде. Выступающий пригрозил, что если требования не будут выполнены, то протестующие "покажут на что способны. "Не принуждайте Петр Алексеевич, помните о Румынии, о Николае Чаушеску", - сказал он.

17 октября у стен Рады была объявлена бессрочная акция оппозиции. Манифестанты требовали принятия законов об отмене депутатской неприкосновенности, а также проведения реформы выборного законодательства. Протестующие разбили палаточный лагерь у стен парламента.