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Саакашвили представил план спасения Украины участникам митинга в Киеве

22:57 21.10.2017
Михаил Саакашвили. Фото пользователя Flickr Chatham House
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Лидер "Руха новых сил" Михаил Саакашвили презентовал свой "План спасения Украины" перед сотней участников акции у здания Верховной рады в субботу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", в ходе презентации плана Саакашвили отметил необходимость отмены принятой парламентом медицинской реформы и принятия закона о страховой медицине; а также выступил за создание резервной армии.

Основные пункты плана с помощью проектора отображались на здании парламента. Среди участников митинга были народные депутаты Юрий Деревянко, Мустафа Найем, а также соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе.

В сегодняшней акции у здания Рады принимали участие около 150 человек. Со сцены, которая размещена на проезжей части улицы Грушевского в палаточном городке, выступили участники различных добровольческих батальонов. Один из них зачитал требования к президенту Украины Петру Порошенко: в течение пяти рабочих дней, с понедельника, внести в парламент законопроект об импичменте президента, а также об Антикоррупционном суде. Выступающий пригрозил, что если требования не будут выполнены, то протестующие "покажут на что способны. "Не принуждайте Петр Алексеевич, помните о Румынии, о Николае Чаушеску", - сказал он.

17 октября у стен Рады была объявлена бессрочная акция оппозиции. Манифестанты требовали принятия законов об отмене депутатской неприкосновенности, а также проведения реформы выборного законодательства. Протестующие разбили палаточный лагерь у стен парламента.

Темы: Украина, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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22.10.2017, 01:39
Гость: Рустем

Что-то совсем плохой мадам,нет горящих ментов,депутатов не катают в
Урнах.одним словом скучно господа.
22.10.2017, 00:57
Гость: rick

Это вовсе не смешно.
Если Саак уже сумел собрать 150 тысяч ... . Не надо считат Саака за идиота, скорее он таран.
Как бы П.Порошенко не пришлось повторить путь Януковича а то и стать его соседом по дому.
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