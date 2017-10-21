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Трамп решил заблокировать публикацию документов об убийстве Кеннеди

10:45 21.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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Американский президент Дональд Трамп может заблокировать предстоящую публикацию секретных документов из Национального архива, связанных с расследованием убийства 35-го главы США Джона Кеннеди.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в администрации президента.

Отмечается, что речь идет о публикации около 3,1 тысячи секретных документов, и приблизительно 30 тысяч бумаг, которые ранее публиковались лишь частично. Предположительно, все они окажутся в открытом доступе 26 октября.

Гриф секретности сроком на 25 лет был установлен на все документы, содержащие информацию о покушении на Кеннеди, по указу президента Джорджа Буша-старшего в 1992 году.

Как рассказала Politico заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уотерс, администрация стремится к тому, чтобы было опубликовано как можно больше информации по делу до установленной даты. В то же время в Белом доме опасаются, что обнародование данных может нанести ущерб национальной безопасности.

При этом источник портала в Конгрессе пояснил, что на Трампа оказывает давление ЦРУ. Управление полагает, что публикация некоторых сведений может раскрыть методы работы разведки, а также предать гласности имена ныне живущих информаторов.

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет и был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры и конспирологические версии.

Темы: Дональд Трамп, США
Источник: «Лента.ру»
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Комментарии читателей
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21.10.2017, 13:53
Гость: Давно уже

доказано, что стреляли в Кеннеди несколько снайперов, а это уже заговор, в котором участвовали самые высокопоставленные американцы. Потом был застрелен и младший брат Джона - Роберт, который лидировал в выборной гонке и, в случае своего избрания, мог расправиться с убийцами брата. И Джон Кеннеди замахнулся на право печатать зеленые бумажки частными банками, объединенными в ФРС. Передать это право правительству, государству. Такое не прощается, как не простили и Каддафи идею создания золотого арабского динара, а Стросс Кану идею о возврате от пустой, ничем не обеспеченной зеленой бумажки к золотому стандарту.
21.10.2017, 13:27
Гость: Да хватит

"тему" мусолить.
Джон Фитцджеральдович решил печатание денег у Ротшильдов отобрать.
Кеннеди подписал указ № 11110, который разрешал Минфину США эмитировать национальную валюту в обход Федеральной резервной системы (ФРС). Даже напечатал пробную партию в министерстве финансов США.
После чего его сразу "грохнули".
А как - это, как грится, дело техники.
21.10.2017, 12:19
Гость: ник

Не верится в убийцу Освальда, потому не публикуют, а вообще эксгумация.
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