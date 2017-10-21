Трамп решил заблокировать публикацию документов об убийстве Кеннеди

Американский президент Дональд Трамп может заблокировать предстоящую публикацию секретных документов из Национального архива, связанных с расследованием убийства 35-го главы США Джона Кеннеди.

Об этом пишет Politico со ссылкой на источники в администрации президента.

Отмечается, что речь идет о публикации около 3,1 тысячи секретных документов, и приблизительно 30 тысяч бумаг, которые ранее публиковались лишь частично. Предположительно, все они окажутся в открытом доступе 26 октября.

Гриф секретности сроком на 25 лет был установлен на все документы, содержащие информацию о покушении на Кеннеди, по указу президента Джорджа Буша-старшего в 1992 году.

Как рассказала Politico заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уотерс, администрация стремится к тому, чтобы было опубликовано как можно больше информации по делу до установленной даты. В то же время в Белом доме опасаются, что обнародование данных может нанести ущерб национальной безопасности.

При этом источник портала в Конгрессе пояснил, что на Трампа оказывает давление ЦРУ. Управление полагает, что публикация некоторых сведений может раскрыть методы работы разведки, а также предать гласности имена ныне живущих информаторов.

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет и был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры и конспирологические версии.