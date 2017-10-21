Соединённым Штатам осталось жить десять лет?

По-видимому, мистер Трамп — последний президент США. Американскую «империю» при нём разрушат войны

Катастрофа состоится в течение ближайших 10 лет. Соединённые Штаты не придут ни к каким реформам, ибо олигархия в государстве стоит «над законом». Трампу диктует Уолл-Стрит — точно так же, как она диктовала раньше Обаме.

При Трампе американцев ждёт катастрофа, полагает Майкл Кригер (Michael Krieger), автор портала альтернативной аналитики «Lieberty Blitzkrieg».

Само правление мистера Трампа уже создаёт «уникальные риски», считает автор. Однако, когда дело доходит до проявлений милитаризма за рубежом, дело становится намного хуже. Тут действуют фигуры, стоящие за Трампом. Это означает, что военные кампании США есть «намного больше», чем собственно Трамп.

После финансового кризиса «империя США никогда уже не будет реформироваться сама по себе». На карту поставлено «слишком много денег и власти». Автор уверен: олигархи в США стоят «над законом».

«Крупнейшие финансовые преступники целого поколения не только были избавлены от тюрьмы за свои действия, но и получили вознаграждение, — пишет он. — Если Уолл-Стрит раньше управляла администрацией Обамы, то теперь она управляет администрацией Трампа».

«Элитарные мошенники и их сторонники», по мнению аналитика, будут продолжать свою безумную политику, пока «всё это не рухнет». Вне зависимости от того, кто управлял бы страной — Трамп, Пенс или Хиллари Клинтон - расклад не меняется. Поезд движется всё в том же направлении.

Американское общество «невероятно коррумпировано», уверен Майкл Кригер. Люди ведут себя «ненормально и оскорбительно».

Общественность «больше не доверяет ни одному из учреждений», и тому есть «очень веские причины». Американские общественные институты существуют только для того, чтобы служить «привратниками при хищниках-мошенниках».

В этой опасной фазе «имперского коллапса» война является самым вероятным способом последующего краха империи. Автор не видит во власти людей, которые извлекли бы уроки из Ирака, Ливии и теперь Йемена. Напротив, ему очевиден «постоянный консенсус интервентов», которые никогда не перестанут искать «следующую страну для бомбёжки». Вполне вероятно, что эти деятели «в конечном итоге выберут не ту войну», и после этого всё «быстро разрушится».

По мнению Кригера, «наиболее вероятной целью» агрессии при Трампе становится Иран. Однако подобный шаг не приведёт к сценарию вроде войны в Ираке. В 2003 году правительство США всё ещё имело некоторое влияние в мире. Прошло всего два года после 11 сентября 2001 года, и американское правительство по-прежнему считалось позитивной силой. Джордж Буш-младший и его команда использовали это доброе отношение для уничтожения страны, которая никогда не нападала на США. Были убиты сотни тысяч иракцев. Хуже того, напоминает автор, всё это «было основано на лжи и пропаганде в СМИ».

Спустя полтора десятилетия США вовлеклись в массу других заграничных авантюр, но ни одна из них не была столь крупной, как иракская война.

И сегодня новый серьёзный конфликт может произойти в том мире, где США «гораздо больше презирают», чем в 2003 году.

В XXI веке правительство США саморазоблачилось: показало себя в роли «коррумпированного хулигана». Эта роль была продемонстрирована и снаружи, и внутри: «хулиган» обнаружил себя не только перед внешним миром, но и перед своим собственным народом. И те, кто находится во власти, кто имеет влияние в США, либо не признают эту реальность, либо нисколько ею не взволнованы.

Подобное «высокомерие» в сочетании с «внутренней коррупцией» исторически приведёт империю «на кладбище». «Я думаю, — пишет автор, — что и у союзников, и у врагов за границей терпение лопнуло. Учитывая появившуюся возможность, они позволят США сгинуть».

Вот оно, начало конца «американской империи»! США уже вступили в новый период своей истории, считает Кригер. Перед страной — переход через Рубикон.

Наблюдая закат «американской империи», Кригер не думает, что в ближайшей перспективе случится «сильный и явный военный ответ со стороны России». Аналитик не думает, что «Путин хочет дать американским СМИ и новоиспечённому неоконсерватору Дональду Трампу повод сделать всё безумное по-настоящему, так, чтобы тот смог обвинить Россию перед судом общественного мнения».

По мнению Кригера, Путин «слишком умён для этого». Скорее, Путин предпримет «закулисные шаги» с целью «ослабить экономическую мощь Америки». В то же время Москва поучаствует «в незначительных провокациях», чтобы «соблазнить идиотов, отвечающих за внешнюю политику США», наделать ещё больше ошибок за границей.

Иначе говоря, Россия попытается заставить США продолжить своё продвижение в том регионе, где реального успеха «добиться невозможно». В это же самое время, убеждён автор, «американская экономика ещё более ухудшится». Ведь нынешнее очень слабое экономическое «восстановление» продолжается уже почти десять лет, и такой цикл слишком долог. Поэтому всё, что действительно нужно России, — это «сделать несколько шагов за кулисами и позволить США в их гордости и глупости рухнуть». Это именно то, что, как полагает аналитик, и произойдёт.

Нынешнее правительство США, по его мнению, до такой степени «ненормальное и откровенно глупое», что считает, будто ответом на серьёзные международные угрозы является крупная агрессия. На самом-то деле верно противоположное: Китай и Россия просто ждут, когда США сделают за рубежом что-то «исторически идиотическое».

Многие американцы, напоминает Кригер, в своё время проголосовали за Трампа — в надежде, что он избежит подобного сценария. Этот оптимизм выглядит сегодня «всё более неуместным».

Кригер ожидает серьёзной военной ошибки в ближайшие годы. Эта ошибка «вызовет цепную реакцию», которая в конечном итоге нанесёт огромный удар «по американской империи». Те, кто проживёт ещё десяток лет, увидят «период быстрого разложения страны» — той, которую до сих пор знали её граждане.

Задача американцев — осознать поскорее риски этой угрозы и подготовиться к ней. Если подготовиться удастся, будет создана основа для перемены ситуации «во что-то позитивное». Кригер призывает каждого начать с себя. Следует помогать людям, которые в этом нуждаются, распространять «идеи децентрализации» и придерживаться идеи отказа от централизованных авторитарных структур. Чтобы «создать лучший мир», США понадобится куда более сознательное население, умеющее «достойно себя вести».

Любопытны отзывы читателей, поделившихся своим мнением от статьи Кригера.

Крис Эдвардс отмечает, что ему «нравится проницательный анализ» Кригера. Опасность горячей войны в Иране или Северной Корее для «обычных людей» в США состоит в том, что Трамп и его шатия-братия заставят заплатить американский народ за военную ошибку. Народ увидит «нормирование и газа, и резины, и даже продуктов питания». И, конечно, деньги: Трамп и его команда желают, чтобы народ заплатил за «военные усилия», которые якобы нужны «для нашей нации и для всех нас».

Rocketman пишет, что, выиграй выборы в 2016 году Хиллари Клинтон, США бы «уже сражались с Россией и, возможно, с Китаем и с Кореей». Выборы Трампа на некоторое время оттянули крах «американской империи», вот и всё. Слишком поздно её спасать!

Терри ДеГрафф (Terry DeGraff) полагает, что Россия поддерживает Иран. И что при Хиллари, что при Дональде США были бы в том же самом месте.

Темми (Temmie) напоминает, что США и до Трампа занимались «бесполезными войнами».

Мария Ригель настроена пессимистична и уверена, что весь мир движется к WWIII (третьей мировой войне). Она не может сказать, с чего война начнётся, ведь есть несколько «кандидатов»: Северная Корея, Иран, новый фокус нестабильности на Ближнем Востоке (Турция?). Нельзя списывать со счетов даже Украину и (или) прибалтийские республики. Мария допускает, что, вспыхнув в одном регионе, новая война не останется в локальных границах. Региональный конфликт, по её мнению, превратится в тотальную войну, которую США и частично государства НАТО развяжут против Китая, России и их союзников.

Итак, комментаторы почти что вняли призыву Кригера и готовятся умереть в третьей мировой войне. Мало кто сомневается, что она вот-вот начнётся. И мало кто полагает, что другой президент на месте Трампа вёл бы себя иначе. Этим мнением рекомендуем вооружиться и самому Кригеру: ведь он сам пишет, что не Трамп или Обама правят США, правила диктуют люди с Уолл-Стрит.