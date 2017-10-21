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Трамп заявил о готовности рассекретить документы об убийстве Кеннеди

18:09 21.10.2017
Джон Кеннеди. Фото с сайта wikimedia.org
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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что готов рассекретить данные, связанные с убийством 35-го президента США Джона Кеннеди.

"При условии получения дальнейшей информации я, как президент, позволю раскрыть секретные документы по Джону Фицджеральду Кеннеди, которые были длительное время заблокированы", — написал Трамп в Twitter.

Национальный архив 26 октября должен раскрыть около 3,1 тысячи материалов ЦРУ и ФБР, касающихся убийства Кеннеди. Они оставались секретными в течение 25 лет в соответствии с законом, который президент Джордж Буш — старший подписал в 1992 году, пишет РИА Новости.

Ранее источники издания Politico заявили, что Трамп с большой долей вероятности заблокирует публикацию нескольких тысяч секретных документов из-за опасений по поводу безопасности страны.


 

Темы: Дональд Трамп, США
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Комментарии читателей
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21.10.2017, 20:47
Гость: Фрол.

Известно, что Кеннеди тогда, как и Трамп сегодня планировал осуществление перемен в Америке. У Кеннеди была речь под названием "Обращение к человечеству", где он обвинял тайные общества в заговоре и желании установить контроль над миром. Эта речь, записанная на кинопленку, так и не была показана зрителю. Вскоре Кеннеди застрелили и убийцей был явно не Ли Харви Освальд.
21.10.2017, 20:41
Гость: охотник за бакланами

Не успеет .
21.10.2017, 18:39
Гость: 2017

Давай Трампуша, вали этот факинг уолл стрит!
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