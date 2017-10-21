Афганистан просит Россию выгнать американцев

Участие Хамида Карзая в заседании клуба «Валдай» в Сочи не вызвало практически никакой реакции в прессе

Между тем то, что сказал бывший афганский президент, заслуживает пристального внимания. Фактически он призвал Россию помочь освободить его страну от американской оккупации. Какую позицию на этот счет может занять Москва?

«При советском вторжении в Афганистан Афганистан стал горячей точкой холодной войны, или, наоборот, война стала горячей как раз именно в Афганистане. Хотя, с одной стороны, СССР пытался внедрить коммунизм в Афганистане – американцы и их союзники помогали нашему сопротивлению, в особенности Пакистан, они пытались использовать наше сопротивление... Но они пытались превратить нас в экстремистскую страну для того, чтобы использовать религию как оружие против СССР. Поэтому они вызывали наше сопротивление СССР и говорили, что до последнего афганца они будут бороться с СССР.

Конец этого конфликта привел к двум проигравшим, а именно СССР и Афганистану. Обе наши страны очень сильно пострадали».

Так сказал в четверг об афганской войне 1979–1988 годов Хамид Карзай – находившийся тогда в рядах противников СССР, а позже, уже при американской оккупации, возглавивший Афганистан. На заседании клуба «Валдай» 59-летний Карзай сидел по правую руку от Владимира Путина. И сразу после российского президента выступил с большой речью – которая, к сожалению, не вызвала ответной реакции у собравшихся в зале экспертов. Карзай оставался в тени Путина – между тем его речь содержала в себе очень важные посылы, обращенные к России.

Надо напомнить, кто такой Карзай. Он 13 лет возглавлял Афганистан: с момента американского вторжения и до осени 2014-го, когда прошли последние президентские выборы, на которых он уже не имел права выдвигаться на третий срок. С Путиным Карзай знаком уже полтора десятилетия, с 2002 года. И сейчас экс-президент остается одним из самых влиятельных политиков Афганистана. Ведь он возглавил Афганистан во многом потому, что был вождем одного из самых мощных кланов в главном племенном союзе у пуштунов, основного народа этой страны. Американцы сделали на него ставку и привели его к власти. Потом с этим «выбором» смирились и другие афганские племена и народы.

Кроме, естественно, талибов, которые не признали американскую оккупацию и удерживают контроль над немалой частью страны. Сначала американцы пытались сами воевать с талибами. Но потом, убедившись в невозможности победить их, стали, с одной стороны, откупаться от местных полевых командиров, а с другой – пытаться переложить тяжесть боевых действий на официальную афганскую армию.

Война между пуштунами у власти и пуштунами в «Талибане», естественно, не нравилась самим пуштунам, так что никаких успехов и чужими руками американцы не добились. Уже к концу нулевых годов было понятно, что нужно уходить из Афганистана – и это обещал кандидат в президенты Барак Обама.

Но ни он, ни сменивший его Трамп этого не сделали. Правда, Трамп объявил, что американцы сосредоточатся на борьбе со сторонниками ИГИЛ* в Афганистане и будут привлекать талибов к переговорам, отказавшись от попыток строить афганскую государственность (то есть от вмешательства в дела страны).

Сразу же после августовского выступления Трампа Карзай, пусть и в ранге экс-президента, резко раскритиковал его. Потому что он давно уже пытался стать более самостоятельным – чем дольше правил Карзай, бывший изначально одновременно и марионеткой, и влиятельной фигурой, тем более независимым от американцев он становился:

«Я решительно выступаю против новой стратегии США в отношении Афганистана, так как она противоречит национальным интересам страны, – сказал тогда Карзай в интервью «Известиям». – Я выступаю категорически против увеличения роли частных военных корпораций в американской кампании в Афганистане. Это нарушает национальный суверенитет и конституцию, продлит конфликт и усилит кровопролитие в Афганистане».

И вот теперь Карзай приехал в Сочи. В его выступлении было прямое обращение к России – помочь убедить американцев признать, что они потерпели поражение в Афганистане:

«Сегодня я являюсь одним из основных критиков политики США в Афганистане не потому, что я критик Запада, на самом деле я демократ по убеждениям, у меня западное образование и мне нравится их культура. Но я против их политики, потому что она не успешна и потому что она ведет к огромному количеству проблем и подъему экстремизма, радикализма и терроризма.

Я против политики США, потому что под их наблюдением и при полном контроле нашего воздушного пространства, наших военных всей этой сверхдержавой в Афганистане появилось ИГИЛ*. Как возможно было такое появление через 14–15 лет после того, как США появились здесь, со всеми ресурсами и деньгами? Почему сейчас нет международного сотрудничества с США в Афганистане, как раньше?

Я сейчас нахожусь в России. У России есть сомнения по поводу работы США в Афганистане. Почему Китай не видит это таким же образом? И у Ирана есть проблемы с операциями США в Афганистане.

Таким образом, как гражданин Афганистана в центре всей этой глобальной игры я предлагаю для наших союзников США следующее. Мы все будем успешными, если вы нам скажете, что вы провалились, и мы поймем, Россия поймет, Китай это поймет, Иран, Пакистан, все поймут, и Индия поймет. Мы видим все признаки провала. Но если вы этого не признаете, тогда подобная игра не будет закончена».

То есть Карзай предлагает США признать свое поражение в Афганистане. И хотя он не говорит прямо о выводе войск, понятно, что именно это и имеется в виду:

«Единственный путь вперед таков – США в Афганистане должны начать соблюдать новые условия взаимодействия с нашим народом.

США в Афганистане должны вновь работать с нашими соседями и с великими державами мира – это прежде всего Китай, Россия, Индия – с помощью ключевых, понятных, прозрачных целей. Учитывая это, международное сообщество должно поддержать афганский механизм разрешения всех тех проблем, которые существуют.

Сегодняшний механизм, самый лучший, доступный нам – это Высший совет афганского народа, или Лойя Джирга... Я надеюсь, поскольку здесь находится президент России и мы ждем многого от нашего друга, исторического союзника и соседа, что Россия будет более активно работать с США и с Западом по вопросу Афганистана, протянет руку помощи Афганистану для того, чтобы мы создали собственные механизмы разрешения тех проблем, которые существуют».

Карзай ни разу не произнес слово ШОС. Но понятно, что именно эта организация, в которую входит Китай, Россия, Индия, Пакистан, все центральноазиатские страны, соседи Афганистана, должна стать гарантом национального примирения в Афганистане.

Грубо говоря, Карзай просит Россию способствовать внутриафганскому урегулированию. Ведь, пока американские войска стоят в стране, ни о каком полноценном участии талибов во власти не может быть и речи. США для талибов оккупанты – и они должны уйти, или хотя бы объявить о предстоящем выводе войск.

Готова ли Россия к более активной роли в Афганистане? Естественно – уже через короткое время после американского вторжения в эту страну в Москве начали подозревать, что настоящая цель американцев состоит в том, чтобы просто закрепиться в центре Евразии. В этой ключевой точке, позволяющей при необходимости давить и на Иран, и на Китай, и на Россию (через страны Центральной Азии). И хотя присутствие американцев терпели, но с каждым годом все больше уделяли внимание как ситуации в стране, так и поискам вариантов по выдавливанию США из Афганистана.

Да и для Китая, как и для России, вопрос американского присутствия в Афганистане становится все более болезненным – ни нам, ни китайцам не нужны вечные американские базы, что называется, у наших ворот. К тому же у Пекина большие виды и на афганские недра, и, главное, на Новый шелковый путь, пролегающий к северу и югу от Афганистана. Чтобы перевозки по нему были спокойными, нужно замирить страну гор.

В этом году Россия впервые заявила о необходимости вывести американские войска. Спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов сказал, что США необходимо вывести свой контингент из страны, которая уже фактически является «мировым инкубатором международного терроризма»:

«Москва никогда не торопила вывод войск США из Афганистана. Но поскольку армия США ничего толком не может сделать, пусть уходят из Афганистана. Американская кампания в Афганистане провалилась».

В ответ Вашингтон обвиняет Москву в заигрывании с талибами, и даже в поставках им оружия – хотя все понимают, что единственный путь к афганскому урегулированию лежит через примирение Кабула и «Талибана» и вывод американских войск. Хамид Карзай просит Путина помочь ускорить этот процесс, для начала принудив американцев признать свое поражение.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"