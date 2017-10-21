СМИ сообщили о неспособности НАТО отразить вероятную атаку со стороны РФ
Устаревшая со времен холодной войны структура командования НАТО не позволила бы предотвратить нападение со стороны России, пишет Bild со ссылкой на доклад экспертов альянса.
"Нет достаточной уверенности в том, что даже оперативные силы НАТО смогут быстро реагировать, если необходимо", - цитирует издание авторов доклада. По мнению составителей документа, наиболее подвержены возможной угрозе страны Балтии и Скандинавии.
Ранее о возможности вступить в НАТО упоминал глава МИД Финляндии.
"Мы знаем, что мы должны адаптировать и модернизировать альянс и его командные структуры", - заявил министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сорайде. Новая структура должна поддерживать НАТО в "уязвимых регионах, таких, как страны Балтии", считает ее литовский коллега Раймундас Кароблис.
Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО осуществило самое мощное в жизни одного поколения укрепление коллективной обороны, пишет "Интерфакс".