]]> ]]>
Главная В мире Новости

СМИ сообщили о неспособности НАТО отразить вероятную атаку со стороны РФ

11:50 21.10.2017
Акция протеста против создания базы НАТО © KM.RU, Кирилл Зыков
© KM.RU, Кирилл Зыков
Материалы по теме:

Устаревшая со времен холодной войны структура командования НАТО не позволила бы предотвратить нападение со стороны России, пишет Bild со ссылкой на доклад экспертов альянса.

"Нет достаточной уверенности в том, что даже оперативные силы НАТО смогут быстро реагировать, если необходимо", - цитирует издание авторов доклада. По мнению составителей документа, наиболее подвержены возможной угрозе страны Балтии и Скандинавии.

Ранее о возможности вступить в НАТО упоминал глава МИД Финляндии.

"Мы знаем, что мы должны адаптировать и модернизировать альянс и его командные структуры", - заявил министр обороны Норвегии Ине Эриксен Сорайде. Новая структура должна поддерживать НАТО в "уязвимых регионах, таких, как страны Балтии", считает ее литовский коллега Раймундас Кароблис.

Ранее генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО осуществило самое мощное в жизни одного поколения укрепление коллективной обороны, пишет "Интерфакс".

Темы: Отношения России и НАТО, Военно-политический блок НАТО
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
21.10.2017, 20:30
Гость: То ли ещё будет.

Если Запад перестанет покупать у вас сырьё товы будите жить на деревьях. У вас уже промышленность легла от западных санкций.
21.10.2017, 20:21
Гость: Федя1

Если в каждой российской семье будет иметься дальнобойная снайперская винтовка 12,7мм, то огребет эта ната по полной программе.
21.10.2017, 20:14
Гость: Отец

Оригинальный конечно пропагандистский прием СМИ-в представленной цитате экспертов альянса НАТО:"со времен холодной войны структура командования НАТО не позволила бы предотвратить нападение со стороны России" словом-РФ- даже и не пахнет. Кто вставил, однако отсебятину-слово РФ?
Скорее всего эти эксперты НАТО, говоря в прошедшем времени- имели ввиду СССР, который на Западе всегда именовался Россией.
К тому же предотвратить нападение-вообще никому не возможно!
Ну, невозможно было предотвратить нападение Германии на СССР.
Все комментарии (28)
]]>]]>
]]>
Загрузка...
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2017 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.