Россия самостоятельно внесла Уильяма Браудера в базу Интерпола

Россия самостоятельно внесла в базу Интерпола главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Как пишет The Guardian, согласно правилам организации, страны могут в одностороннем порядке размещать людей в базе данных для запроса на арест. Именно этим правом и воспользовалась Россия.

По словам Браудера, его о внесении в базу Интерпола уведомило Министерство внутренней безопасности США. В связи с этим его статус, как участника программы Global Entry, предполагающей упрощенный въезд в США, был аннулирован.

Уильям Браудер - международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших (по некоторым оценкам — крупнейшим) фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке. С 2010 года Билл возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и поиска убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего данную кражу.

В 2005 году ему был запрещён въезд в Россию[2]. В 2006 году Браудер прекратил деятельность фонда в России. В июле 2013 года приговором российского суда заочно осуждён к 9 годам колонии общего режима