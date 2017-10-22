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Россия самостоятельно внесла Уильяма Браудера в базу Интерпола

08:31 22.10.2017
Уильям Браудер. Фото с сайта wikipedia.org
Уильям Браудер. Фото с сайта wikipedia.org

Россия самостоятельно внесла в базу Интерпола главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера.

Как пишет The Guardian, согласно правилам организации, страны могут в одностороннем порядке размещать людей в базе данных для запроса на арест. Именно этим правом и воспользовалась Россия.

По словам Браудера, его о внесении в базу Интерпола уведомило Министерство внутренней безопасности США. В связи с этим его статус, как участника программы Global Entry, предполагающей упрощенный въезд в США, был аннулирован.

Уильям Браудер - международный финансист и инвестор. Основатель и генеральный директор инвестиционного фонда Hermitage Capital Management, который в период с 1995 по 2006 годы был одним из крупнейших (по некоторым оценкам — крупнейшим) фондов зарубежных инвестиций, действовавших на российском фондовом рынке. С 2010 года Билл возглавляет кампанию по расследованию кражи налога на прибыль, уплаченного фондом в российский бюджет по итогам 2006 года, и поиска убийц юриста фонда Сергея Магнитского, выявившего данную кражу.

В 2005 году ему был запрещён въезд в Россию[2]. В 2006 году Браудер прекратил деятельность фонда в России. В июле 2013 года приговором российского суда заочно осуждён к 9 годам колонии общего режима

Темы: Россия, Финансовые махинации и аферы
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Комментарии читателей
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22.10.2017, 12:55
Гость: ANTON

Даже если предположить ,что Россия сможет посадить Браудера по решению басманного суда,закон Магницкого никто на западе не отменит ,а это больше всего достало верхушку власти которая лишена возможности пользоваться наворованные на западе.
22.10.2017, 12:26
Гость: Владимир Сев.(для слабо)

Ей бы (России )со своими справиться.
22.10.2017, 12:18
Гость: ybr

Правильный поступок
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