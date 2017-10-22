У Рады в Киеве проходит организованный Саакашвили «майдан реформ»

У здания Верховной рады в Киеве люди собираются на вече под названием "майдан реформ".

Его ранее анонсировал экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Политик заявил, что митинг посвящен обсуждению "плана победы над олигархами на Украине". Собрание проходит без политических флагов.

Люди собираются возле сцены, которую установили на площади Конституции, на территории палаточного городка напротив здания парламента.

На площадь уже пришли несколько сотен человек, передает РИА Новости. Они не принесли с собой никаких партийных флагов, в руках у них только государственные флаги Украины и флаги ЕС. Собравшихся развлекают патриотическими песнями.

Так, участники вече вывели на сцену ряженого в комическом костюме президента Украины Петра Порошенко с золотым батоном и мешком денег в руках, который сидит на плечах у украинского казака.



