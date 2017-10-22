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У Рады в Киеве проходит организованный Саакашвили «майдан реформ»

14:40 22.10.2017
Фото с сайта korrespondent.net

У здания Верховной рады в Киеве люди собираются на вече под названием "майдан реформ".

Его ранее анонсировал экс-президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. Политик заявил, что митинг посвящен обсуждению "плана победы над олигархами на Украине". Собрание проходит без политических флагов.

Люди собираются возле сцены, которую установили на площади Конституции, на территории палаточного городка напротив здания парламента.
На площадь уже пришли несколько сотен человек, передает РИА Новости. Они не принесли с собой никаких партийных флагов, в руках у них только государственные флаги Украины и флаги ЕС. Собравшихся развлекают патриотическими песнями.

Так, участники вече вывели на сцену ряженого в комическом костюме президента Украины Петра Порошенко с золотым батоном и мешком денег в руках, который сидит на плечах у украинского казака. 


 

Темы: Акции протеста и демонстрации в мире, Ситуация на Украине, Михаил Саакашвили
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Комментарии читателей
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22.10.2017, 18:22
Гость: Михомайдан

Смешной,но деловой михоссакашвили.Хватит его еще на пару дней,потом ему надоест.Но возмущений у Михо хватит надолго. Золотой батон,мешок денег уже было.Готовьте место еще одному непонятому экс президенту и его "другарям".
22.10.2017, 18:05
Гость: Батон вернуть народу

Почему в России так боятся бунта? Эволюционная модель развития для России, как и для Украины, все равно непригодна. Поэтому Разиным и Пугачевым быть.
22.10.2017, 17:55
Гость: Гость

Помню, как начинался прошлый Майдан - тоже кстати никто серьезно его не воспринимал, но спустя всего несколько месяцев все изменилось просто до неузнаваемости. Это при том, что там не было лидеров, а это очень важно для любого переворота. В данном же случае мы имеем профессионального революционера - человека, который сделал революцию в своей стране. Это вам не Кролик с Боксером - а целый президент страны. Если бы я хотела сделать очередной переворот на Украине, лучшего кандидата, чем Миша, трудно было бы найти. Он профессионал своего дела. И то что он ведет себя как клоун - это ровным счетом ничего не значит. Главное - это его опыт УСПЕШНОГО свержения власти - а это главное. В Грузии тоже все начиналось с цветочков, а потом наступили ягодки. Вообщем, Миша, я знаю что ты можешь это сделать. Единственное - не покупайся на сладкие обещания Пети - он же тебя уже кинул раз, значит сделает это еще раз. Зачем размениваться на мелочи - типа губернатор, министр, даже премьер. В случае победы ты получишь все - даже золотой батон. Кстати, у Пети неплохой домик под Киевом - ты присмотрись...
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