Саакашвили призвал протестующих продолжать акцию до 7 ноября

Бывший глава Одесской области и лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили предложил продолжать протестную акцию в Киеве еще две недели.

Он пояснил, что митингующим необходимо сохранять свои позиции до начала следующей пленарной недели в парламенте. За это время Саакашвили призвал превратить палаточный городок «в очень спокойное, мощное, безопасное место», передает «Интерфакс».

Сам Саакашвили намерен проехать по ряду украинских городов, чтобы проинформировать их население о ситуации в стране и высказать свои предложения по ее улучшению.

Помимо всего прочего, экс-губернатор предложил разогнать нацгвардию Украины и СБУ. По его мнению, расходы на содержание этих служб чрезмерно высоки. Силовиков Саакашвили назвал «барыжной гвардией», которая защищает «главного барыгу от собственного народа», сообщает РИА «Новости».

Что касается СБУ, то, по мнению Саакашвили, там работают «дармоеды». Он предложил оставить вместо СБУ службу эффективной контрразведки.

В настоящее время протестующие базируются на площади Конституции (там установлено несколько десятков палаток) и у здания Верховной рады. Акция протеста стартовала 17 октября.

