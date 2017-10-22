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Трампа обвинили в затягивании реализации санкций против РФ

21:25 22.10.2017
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
Дональд Трамп. Фото с сайта peoples.ru
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Американский сенатор Линдси Грэм заявил, что Белый дом не торопится с применением в полной мере ранее согласованных в Конгрессе санкций в отношении России.

«Я думаю, администрация Трампа действует медленно, когда дело касается России», - сказал сенатор в интервью телеканалу NBC. Причину бездействия Белого дома он назвать затруднился. Грэм предположил, что ситуация прояснится, когда будут озвучены итоги расследования, связанного с якобы вмешательством Москвы в президентские выборы в США, сообщает ТАСС.

«В 2016 году они вмешивались в наши выборы, но не думаю, что они повлияли на их исход. В 2018 году и 2020 году они снова вернутся, чтобы действовать против нас», - добавил сенатор.

Трамп и его соратники неоднократно отрицали возможность вмешательства России в американские выборы. Тем не менее, ФБР и спецкомитеты Конгресса продолжают расследования в этом направлении. Россия, в свою очередь, не раз указывала на бездоказательность выдвигаемых Вашингтоном обвинений.
 

Темы: Дональд Трамп, США, Отношения России и США
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