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Европа откажется признать самостоятельность Каталонии

19:12 22.10.2017
Фото с сайта fondsk.ru
Фото с сайта fondsk.ru
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Ни одно европейское государство не признает независимость Каталонии от Испании. Такого мнения придерживается председатель Европарламента Антонио Таяни.

«Всем должно быть ясно: ни одна европейская страна не признает независимость Каталонии», - цитирует его ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. такое заявление Таяни сделал во время выступления во Флоренции.

Накануне стало известно, что каталонские власти намерены объявить о независимости региона 27 октября. Такое решение было принято в связи с намерением кабмина Испании задействовать 155 статью конституции и отправить в отставку правительство Каталонии. Предполагается, что на следующей неделе испанский парламент одобрит данные меры.

Референдум по вопросу независимости прошел в Каталонии 1 октября. Подавляющее большинство проголосовало за самостоятельность региона. В Мадриде референдум назвали незаконным и отказались признавать его результаты.
 

Темы: Европа, Испания, Общественно-политическая жизнь за рубежом, Европарламент, Правительства зарубежных стран
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22.10.2017, 21:49
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И от Косово тоже откажется?
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