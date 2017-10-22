Европа откажется признать самостоятельность Каталонии

Ни одно европейское государство не признает независимость Каталонии от Испании. Такого мнения придерживается председатель Европарламента Антонио Таяни.

«Всем должно быть ясно: ни одна европейская страна не признает независимость Каталонии», - цитирует его ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ. такое заявление Таяни сделал во время выступления во Флоренции.

Накануне стало известно, что каталонские власти намерены объявить о независимости региона 27 октября. Такое решение было принято в связи с намерением кабмина Испании задействовать 155 статью конституции и отправить в отставку правительство Каталонии. Предполагается, что на следующей неделе испанский парламент одобрит данные меры.

Референдум по вопросу независимости прошел в Каталонии 1 октября. Подавляющее большинство проголосовало за самостоятельность региона. В Мадриде референдум назвали незаконным и отказались признавать его результаты.

