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В Великобритании вооруженный злоумышленник захватил заложников

20:29 22.10.2017
Стоп-кадр с видео на YouTube
Стоп-кадр с видео на YouTube
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В центральной части Великобритании, в городе Нанитон неизвестный мужчина захватил заложников в развлекательном центре.

Место происшествия оцеплено полицией. Предполагается, что злоумышленник и заложники находятся в помещении боулинг-клуба, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ. У мужчины при себе ружье.

В полиции утверждают, что происходящее не имеет отношения к терроризму. В заложниках у злоумышленника находятся сотрудники боулинг-клуба, передает ТАСС. Сколько именно человек удерживает злоумышленник, не уточняется.

Неподалеку от места инцидента приземлился медицинский вертолет. Полиция заблокировала ряд соседних зданий и не выпускает оттуда людей.
 

Темы: Великобритания, Захват и освобождение заложников в мире, Правоохранительные органы в мире, Происшествия в мире
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