В Великобритании вооруженный злоумышленник захватил заложников

В центральной части Великобритании, в городе Нанитон неизвестный мужчина захватил заложников в развлекательном центре.

Место происшествия оцеплено полицией. Предполагается, что злоумышленник и заложники находятся в помещении боулинг-клуба, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на местные СМИ. У мужчины при себе ружье.

В полиции утверждают, что происходящее не имеет отношения к терроризму. В заложниках у злоумышленника находятся сотрудники боулинг-клуба, передает ТАСС. Сколько именно человек удерживает злоумышленник, не уточняется.

Неподалеку от места инцидента приземлился медицинский вертолет. Полиция заблокировала ряд соседних зданий и не выпускает оттуда людей.

