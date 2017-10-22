Порошенко пообещал приложить усилия для установления мира на Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов сделать все от него зависящее для того, чтобы на Донбасс были введены миротворцы ООН.

«И это означает, что на Донбассе прекратят стрелять. Это значит, что мы с вами совместными усилиями принесли мир на Донбасс», - цитирует «Интерфакс» его выступление перед жителями Авдеевки в Донецкой области.

По его словам, присутствие миротворцев заставит «агрессора вывести оккупационные войска». Кроме того, они будут контролировать участок границы между Украиной и Россией и тем самым гарантируют, «что люди с оружием больше не будут обстреливать ни украинских воинов, ни украинских гражданских», заявил Порошенко.

Ранее в Киеве забраковали российскую резолюцию о размещении на Донбассе миротворцев ООН. Украинская сторона назвала документ «сырым», а также категорически отказалась от присутствия в составе контингента ООН российских военнослужащих. Позднее было предложено рассредоточить миротворческую миссию ООН по всей территории Донбасса до границы с Россией. Эту идею Киева поддержали в Вашингтоне.

Украинские власти продолжают утверждать, что РФ оказывает помощь ополченцам живой силой, оружием и техников. Москва неоднократно опровергала эти обвинения.