Почему у НАТО нет своих героев?

Свое прозвище «пиндосы» американцы, согласно одной из версий, получили за обилие амуниции. Дали им его косовские сербы

Дело в том, что в американской армии есть правило: если солдат получает ранение, а при нём нет полного снаряжения, то страховки он не дождется. Зализывать раны будет за свои кровные, а это дорого. Дядя Сэм печется о безопасности своих воинов, а заодно о деньгах налогоплательщиков. В итоге таскать на себе приходится огромные тяжести и, главное, всё время. Походка от этого становится… как у пингвинов. Которые на сербохорватском «пиндосы» и есть. Получилось метко и даже не так обидно, учитывая то, что НАТО сотворил с сербами. Но у безопасности натовцев есть и оборотная сторона — видимое отсутствие героизма.

Фото с сайта newsukraine.com.ua

Заголовки вроде «Натовский солдат бросился на мину, спасая товарищей», «Натовский солдат вынес из-под огня ребенка» и т. п. — редкость. А если и попадаются, то им не верят. Во всяком случае, те, кто видел фильм «Хвост виляет собакой». Там все «реальные» натовские подвиги рисовались на экране компьютера.

Если нет подвигов, то это не беда. Если нельзя показать, насколько хороши натовские солдаты, то можно показать, какие звери их противники. И вот тут пропагандистская «фейк-машина» работает безостановочно — примеры постановочных «зверских расправ» над мирным населением «врагов НАТО» всем хорошо известны. И речь не про «Исламское государство» (террористическая группировка, запрещенная в России - прим.ред.), разумеется, — там как раз всё по-настоящему.

В результате противостояние с НАТО в идеологическом поле оказывается в буквальном смысле асимметричным. Ведь стоящая в Европе галерея памятников Воину-освободителю тоже могла быть названа «Бессмертный полк».

Никакого симметричного аналога у НАТО нет. Нет памятника натовскому воину-«демократизатору» в Ираке, Ливии, Сербии… Поэтому нет и «войны памятников» — есть «война с памятниками».

Еще одна наша особенность — памятник именно… подвигу. Поиск в Google сразу выдал неожиданное: памятник подвигу участников оленно-транспортных батальонов в годы Великой Отечественной войны. Открыт в Нарьян-Маре 23 февраля 2012 года. А еще есть памятник подвигу пожарных Ленинграда 1941–1945, памятник подвигу медиков в Великой Отечественной войне; заложен памятник подвигу энергетиков блокадного Ленинграда… Дмитрий Линтер вынашивает проект установки в Эстонии памятника подвигу Героя Советского Союза Арнольда Мери.

А вот звания «герой НАТО» нет. В Эрмитаже есть «Галерея героев войны 1812 года». Существует как самостоятельный арт-объект. А вот «Галереи героев НАТО» нет. Батальных полотен — нет.

А что есть?

Разумеется, кино.

Но собственно про НАТО практически нет. Раз в НАТО главенствуют американцы, то и кино в основном про них. Top Gun. Есть телевизионные сериалы. JAG, NCIS… Их особенность — явная вымышленность противника. Когда в сериале возникает русский агент Вигго Дратнев или Исаак Сидоров, то понимаешь, что с реальными врагами у американцев действительно проблемы.

А уж когда смотришь, как кучка американских молодых гениев предотвращает военный конфликт между Литвой и Белоруссией, который перешел уже в ту фазу, на которой «литовские танки выдвинулись к белорусской границе», то от хохота удержаться сложно.

Эстонский тележурналист Ханнес Вырно, баллотировавшийся на только что прошедших муниципальных выборах в Таллине по списку праворадикальной EKRE, обходится вообще без врага. Перед выборами он разместил в Facebook рекламу, которая начиналась со слов: «Будь эстонцем! Покажи, что ты не боишься!»

Кого?!

Кого именно не бояться-то? Сирии? Ирана? Белоруссии?

В советском пантеоне Герой Советского Союза был аналогом святого; для того, чтобы стать святым, нужно было чудо, чтобы стать героем — подвиг. Герои Социалистического Труда были подвижниками. Ценились, как бы цинично это сейчас ни звучало, чуть меньше, зато обладали перспективой «роста»: дважды Герою Социалистического Труда полагался бюст на родине.

При этом, конечно, при получении «Героя» политический фактор вмешивался очень часто — самым известным случаем подобного рода является, пожалуй, присвоение звания Героя Советского Союза президенту Египта Гамаль Абдель Насеру и его военному министру, первому вице-президенту, фельдмаршалу Абдель Хаким Амеру 13 мая 1964 года во время визита Никиты Хрущёва в Египет.

Пикантность ситуации была в том, что один герой полез свергать другого героя.

Впрочем, и среди современных Героев России есть подобные казусы.

Только от политических решений самого Джохара Дудаева, например, зависело, какой город будет иметь улицу его имени — Грозный или Москва. Оказалось — Рига. В Таллине, если наложить друг на друга пленки с названиями улиц разных лет, можно найти перекресток бульвара Сталина и улицы Гитлера.

«Увековечивание» имени чем-то выдающегося человека в топониме — старинная форма награды, а Питирим Сорокин считал, что наградное законодательство должно быть по меньшей мере настолько же разработанным, как и уголовное.

Вместе с тем информационная эпоха меняет и тип героев. Теперь это Бредли Меннинг, Эдвард Сноуден и Джулиан Ассанж. Говорить правду нынче — подвиг, врать — норма. Но чего стоят памятники при тотальном беспамятстве? Современным решением было бы снабжать их QR-кодом…

Аксиологическая слабость НАТО сказывается и на зыбких границах прозрачности этой организации. Вот командующий Национальными вооруженными силами Латвии Леонид Калниньш призвал местное население не распространять непроверенную информацию о солдатах Альянса, потому что она попадает в российские СМИ и «может нанести государству ущерб».

Поводом для такого заявления стала появившаяся в соцсетях информация о том, что солдаты НАТО не живут на базе в Адажи, а удобно размещаются в лучших гостиницах Риги, ходят по кафе и нередко пользуются услугами такси — и всё это за счет государства. Соответствующий пост в Facebook оставила жительница Риги Кристине Лиепиня. Калниньш призвал не верить слухам, а в случае вопросов прийти на военную базу в Адажи и ознакомиться с бытом натовских военных.

«Прийти на военную базу в Адажи и ознакомиться с бытом натовских военных» попробовали Александр Куркин и Андрей Попко. Дальше — цитата из информационного сообщения: «…активисты незарегистрированной партии “Другая Россия” проникли на территорию военной базы в Адажи (крупнейшая в Прибалтике) в июне 2015‑го. Они сорвали флаг США и прошли по плацу с флагом цветов георгиевской ленточки до здания штаба, где были задержаны часовыми.

Таким образом мужчины выразили протест против планов по созданию постоянных баз НАТО в Прибалтике и размещению в Европе нацеленных на Россию ракет». Сначала их обвинили в шпионаже, потом — в хулиганстве; приговор был вынесен только в конце июля этого года.

Вот уж действительно — «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

Единственная партия в Эстонии, которая выступает против членства страны в НАТО, — это Левая партия. НАТО «цивилизованно» борется с левыми Эстонии силами своей Охранной полиции и режимных СМИ. Вот уже второй год подряд левые участвуют в Международном марше мира, который проводится в сентябре. Эстонское издание Postimees фотогалерею об этом марше назвала «Марш мира экстремистов». Действительно, с точки зрения НАТО, за мир могут бороться только экстремисты…

За всеми этими рассуждениями только один вопрос: зачем нужен НАТО?