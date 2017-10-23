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Жители Ломбардии и Венето проголосовали за автономию своих областей‍

09:43 23.10.2017
Фото с сайта wikimedia.org
Фото с сайта wikimedia.org
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В итальянских регионах Ломбардия и Венето прошли референдумы, на которых с подавляющим большинством голосов победили сторонники расширения автономии от Рима. За это высказались, соответственно, 95% и 98% участников референдумов, передает Ansa.

Явка в Венето составила 60%, а в Ломбардии — около 40%. Порог явки 50% был установлен только в Венето.

Референдумы носили консультативный характер и призваны послужить основной для переговоров между регионами и центральными властями Италии. В частности, в Венето вопрос звучал так: «Хотите ли вы, чтобы регион Венето получил дополнительные формы и условия по автономии?».

В общей сложности регионы добиваются переговоров о передаче полномочий в 23 сферах общественной жизни — от распределения налогов до охраны окружающей среды и культурного наследия.

Пять областей Италии уже пользуются расширенной автономией, которая касается, в частности, самостоятельного распределения налогов.

Ломбардия и Венето — соответственно, первый и пятый по населению регионы Италии. Они также лидируют по доле в ВВП страны.

Консультативные референдумы в Италии прошли вскоре после голосования в Каталонии. Там на непризнанном Мадридом референдуме большая часть проголосовавших выступила за независимость от Испании. В результате Мадрид решил ввести в Каталонии прямое управление.

Темы: Италия, Голосования и референдумы в мире
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Комментарии читателей
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23.10.2017, 11:56
Гость: Чукчи - православные христиане.

Быть Ромке святым.
А может даже страстотерпцем. При определённом раскладе.
23.10.2017, 11:51
Гость: Серёга

Неправда, раз ему в методичке написали, что на Чукотке при Абрамовиче было плохо, значит так и было :)))
23.10.2017, 11:46
Гость: Константин

Анонимке.
Ну да, явка 83% под дулами автоматов. куда им до свободного Косово. там даже референдума не было. И вообще, демократия, это когда можно безнаказанно убивать русских. Вот Украина вполне демократическая страна, Цеевропа, можно сказать.
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