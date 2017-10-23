Поезд «Сердце России» запустят в лондонском метро 25 октября

Тематический поезд «Сердце России» запустят в Лондонском метрополитене 25 октября этого года. Пассажиры смогут познакомиться с наиболее значимыми достижениями СССР и России. Запуск состава приурочен к перекрестному Году науки и образования России и Великобритании.



Фото с сайта mos.ru

«В поезде будет семь вагонов, каждый из которых посвящен отдельной теме: балету, изобразительному искусству, литературе, кинематографу, архитектуре, космосу и науке. Это крупнейший в истории совместный проект двух самых крупных метрополитенов мира.

Поезд покажет, что между нашими странами есть много общего, что нам есть чем поделиться и чему поучиться друг у друга. Надеемся, что проект Heart of Russia понравится пассажирам лондонского метро и позволит всем желающим познакомиться поближе с историей и культурой нашей страны», — рассказал заммэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Как добавил заммэра, в Московском метрополитене также планируется запустить тематический поезд, оформление которого будет посвящено британской науке и образованию. Он начнет курсировать в столичной подземке до конца этого года.

Это будет уже второй брендированный поезд, знакомящий пассажиров с Англией, отметил Максим Ликсутов.

В мае 2016 года на голубой ветке начал ходить именной поезд «Шекспировские страсти», его запуск был приурочен к Году языка и литературы России и Великобритании. Поезд сначала курсировал по Филевской линии, а затем по Арбатско-Покровской. С момента запуска в этом поезде проехали более пяти миллионов пассажиров.

Тематические поезда стали традицией для Московского метрополитена. 24 августа на Кольцевой линии метро запустили 23-й такой состав: он посвящен 870-летию Москвы. Его вагоны украсили портретами знаменитых ученых, изобретателей, врачей, спортсменов, деятелей культуры и искусства, жизнь и судьба которых была неразрывно связана со столицей.

Состав оформлен в соответствии с темами праздника: «Москва покоряет», «Москва созидает», «Москва строит», «Москва ставит рекорды», «Москва изобретает», «Москва открывает», «Наши победы». И дополнительная тема в оформлении — «Москва на страницах газет».