В Швейцарии подросток напал на прохожих с топором

Несколько человек пострадали в результате нападения подростка в коммуне Флумс в Швейцарии, пишет РИА Новости со ссылко на местные СМИ.

Инцидент произошел вечером 22 октября. 17-летний латыш напал на прохожих на городской площади, после чего попытался уехать на угнанном автомобиле, но попал в аварию. После чего напал на нескольких человек на заправочной станции, там-то его и арестовала полиция, при этом ранив виновника произошедшего.

Отмечается, что органы правопорядка не связывают данный инцидент с терроризмом и считают, что подросток действовал в одиночку.