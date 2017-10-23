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В Швейцарии подросток напал на прохожих с топором

08:12 23.10.2017
Фото с сайта Pixabay.com
Фото с сайта Pixabay.com

Несколько человек пострадали в результате нападения подростка в коммуне Флумс в Швейцарии, пишет РИА Новости со ссылко на местные СМИ.

Инцидент произошел вечером 22 октября. 17-летний латыш напал на прохожих на городской площади, после чего попытался уехать на угнанном автомобиле, но попал в аварию. После чего напал на нескольких человек на заправочной станции, там-то его и арестовала полиция, при этом ранив виновника произошедшего.

Отмечается, что органы правопорядка не связывают данный инцидент с терроризмом и считают, что подросток действовал в одиночку.

Темы: Швейцария, Подростковая преступность в мире, Проблемы подростков и происшествия с ними
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Комментарии читателей
Оставить комментарий
23.10.2017, 10:08
Гость: Значит,

это террорист-одиночка!
В ЕС разработаны несколько методов борьбы с терактами:
1)После теракта дружно, взявшись за руки, во главе с президентами и премьерами, проходить в марше протеста по главной площади страны, где случился теракт, для запугивания террористов.
2) Не признавать теракты таковыми, подбирая другую формулировку произошедшего.
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