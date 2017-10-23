Сирийская армия накануне освободила ещё один населенный пункт в окрестностях Дейр-эз-Зора в нижнем течении реки Евфрат

В воскресенье под контроль властей перешел город Эль-Курайя, расположенный в 5 километрах к югу от последней «столицы» ИГ* Меядин. Однако стоящие на левом берегу «Сирийские демократические силы» из состава проамериканского альянса воспользовались ситуацией и захватили крупнейшее нефтяное месторождение Сирии Аль-Омар.

Провинция Дейр-эз-Зор является нефтегазовой житницей Сирии, что объясняет особый накал борьбы между участниками развернувшейся там битвы по разгрому «Исламского государства»*. В западных СМИ её назвали даже «гонкой за нефть», забыв о судьбах местного населения, в течение четырех лет третируемых боевиками.

Перед сирийскими войсками в Дейр-эз-Зоре стоит, в первую очередь, задача разгромить «халифат» и купировать угрозу терроризма со стороны ирако-иорданской границы. Неоценимую помощь в этом им оказывают российские добровольцы, которые повышают боевой потенциал правительственных сил. ЧВК Вагнера зарекомендовала себя в качестве высокопрофессиональной организации, эффективной в точечных операциях на самых трудных участках фронта.

На счету российских бойцов – все крупнейшие битвы в Сирии: освобождение Пальмиры и восточного Алеппо, деблокирование Дейр-эз-Зора, форсирование Евфрата и разблокирование шоссе Дамаск – Дейр-эз-Зор. В настоящее время вагнеровцы незримо присутствуют во всех «горячих точках» восточной провинции, обеспечивая армейцам высокую маневренность и силу боевого духа. Для многих сирийских солдат русские герои стали примером для подражания.

В традициях русского добровольческого движения всегда на первый план выходили метафизические смыслы – спасение единоверцев и союзных народов, защита справедливости и национальных духовных ценностей. Сегодня бойцы ЧВК Вагнера служат Родине на дальних рубежах, купируя террористическую угрозу на максимальном удалении от южных границ России. Кроме того, они выполняют важную гуманитарную миссию по спасению мирного населения в Сирийской арабской республике.

В этих условиях растиражированная на Западе «гонка за нефть» в Дейр-эз-Зоре не является основной в повестке ЧВК. Российские добровольцы – это не «солдаты удачи», готовые ради барышей переступить через моральные принципы и забыть про свою главную задачу – возвращение мира в Сирии – в угоду коммерческим амбициям.

Такая военная философия во многом объясняет, почему ЧВК Вагнера действует по всей провинции, не зацикливаясь только на освобождении районов, богатых нефтью и газом.

Безусловно, владение источниками энергии важно для восстановления экономики, однако по значимости оно не может заменить разгром терроризма и спасение мирного населения. Пока США с союзниками концентрируются исключительно на оккупации источников своего будущего благосостояния, российские добровольцы спасают жизни простых сирийцев, оказавшихся в заложниках этой жестокой террористической игры.

*«Исламское государство» (ИГ) – террористическая группировка, деятельность запрещена на территории РФ решением Верховного суда РФ